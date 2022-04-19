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Антикваріат, 20 годинників, золото, яйця "Фаберже": поліція провела нові обшуки у Марченко

Валентина РоманенкоВівторок, 19 квітня 2022, 13:00
Антикваріат, 20 годинників, золото, яйця Фаберже: поліція провела нові обшуки у Марченко
Оксана Марченко у зверненнях з РФ

Силовики продовжують заходи з арешту активів товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата ОПЗЖ кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

Деталі: Правоохоронці вказують, що триває досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства (за даними УП - ТОВ інвестиційна компанія "Спорт-Тур" -ред.), кінцевим бенефіціаром якого є дружина Медведчука .

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18 квітня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області.

Повідомляється, що правоохоронці виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належать родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет "BUL", 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця "Фаберже".

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Сума виявленого майна встановлюється.

Зазначається, що Офіс генерального прокурора вже готує клопотання про накладання арешту.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Що передувало: Раніше в цій справі вже були арештовані три квартири, два майнових комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети, мистецтва та транспортні засоби.

Правоохоронці розслідують незаконне заволодіння землею на Закарпатті фірмою, яка належить дружині нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксані Марченко.

За даними слідства, невстановлені посадові особи Воловецької РДА внаслідок незаконної змови передали у приватну власність ТОВ "Спорт-Тур" (належить ТОВ "Інвестиційна Компанія "Терраінвест", кінцевим бенефіціаром якої є Марченко) земельні ділянки, що знаходилися в їх віданні, вивівши із державної власності, чим завдали шкоди державі.

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Теми: МедведчукполіціяМарченко
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