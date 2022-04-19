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Антиквариат, 20 часов, золото, яйца "Фаберже": полиция провела новые обыски у Марченко

Валентина РоманенкоВторник, 19 апреля 2022, 13:00
Оксана Марченко в обращениях из РФ

Силовики продолжают меры по аресту активов общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата ОПЗЖ кума президента РФ Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции

Детали: Правоохранители указывают, что продолжается досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества (по данным УП – ООО инвестиционная компания "Спорт-Тур"-ред.), конечным бенефициаром которого является супруга Медведчука.

18 апреля полицейские произвели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области.

Сообщается, что правоохранители обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

Сумма выявленного имущества устанавливается.

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Отмечается, что офис генерального прокурора уже готовит ходатайство о наложении ареста.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА. Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры, отмечают в ДСР.

Что предшествовало: Ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, предметы искусства и транспортные средства.

Правоохранители расследуют незаконное завладение землей на Закарпатье фирмой, принадлежащей жене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.

По данным следствия, неустановленные должностные лица Воловецкой РГА в результате незаконного сговора передали в частную собственность ООО "Спорт-Тур" (принадлежит ООО "Инвестиционная Компания "Терраинвест", конечным бенефициаром которой является Марченко) земельные участки, находившиеся в их ведении, выведя их из государственной собственности, чем нанесли ущерб государству.

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Темы: МедведчукполицияМарченко
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