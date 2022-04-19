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Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів

Олена Рощіна, Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 16:57
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР. 

Як випливає з тексту законопроєкту та додатку до нього, Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня.

Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.

Передісторія: 

  • 24 лютого президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 
  • 14 березня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.
  • 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.
  • З початку війни Росія окупувала частину півдня України – фактично всю Херсонську область. Зараз війна перейшла у фазу більш масштабного наступу російської армії на сході України.

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Теми: Воєнний станЗеленськийВерховна Рада
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