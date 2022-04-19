Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.

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Як випливає з тексту законопроєкту та додатку до нього, Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня.

Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.

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