Зеленський планує продовжити воєнний стан ще на 30 днів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Президент вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ передано на розгляд керівництву ВР.

Як випливає з тексту законопроєкту та додатку до нього, Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня.

Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.

Передісторія:

24 лютого президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

14 березня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.

15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.

З початку війни Росія окупувала частину півдня України – фактично всю Херсонську область. Зараз війна перейшла у фазу більш масштабного наступу російської армії на сході України.