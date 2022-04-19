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Зеленский планирует продолжить военное положение еще на 30 дней

Елена Рощина, Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 16:57
Зеленский планирует продолжить военное положение еще на 30 дней
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.

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Как следует из текста законопроекта и приложения к нему, Зеленский предлагает продлить действие военного положения с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 года сроком на 30 суток, то есть до 25 мая.

Предыдущие два указа Зеленского о военном положении также охватывали периоды в 30 дней.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 февраля президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 14 марта Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине.
  • 15 марта Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.
  • С начала войны Россия оккупировала часть юга Украины – практически всю Херсонскую область. Сейчас война перешла в фазу более масштабного наступления российской армии на востоке Украины.

Темы: Военное положениеЗеленскийВерховная Рада
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