Зеленский планирует продолжить военное положение еще на 30 дней
Вторник, 19 апреля 2022, 16:57
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О продлении срока действия военного положения в Украине".
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.
Реклама:
Как следует из текста законопроекта и приложения к нему, Зеленский предлагает продлить действие военного положения с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 года сроком на 30 суток, то есть до 25 мая.
Предыдущие два указа Зеленского о военном положении также охватывали периоды в 30 дней.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 24 февраля президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
- 14 марта Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине.
- 15 марта Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.
- С начала войны Россия оккупировала часть юга Украины – практически всю Херсонскую область. Сейчас война перешла в фазу более масштабного наступления российской армии на востоке Украины.