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Запоріжжя: поблизу Пологів пожвавилися бої

Денис КарловськийВівторок, 19 квітня 2022, 18:32
Український танк на шляху із Запоріжжя до Покровського 12 квітня. фото ілюстративне: getty images

Військова адміністрація фіксує посилення бойових дій в Запорізькій області, зокрема в напрямку Пологів.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в прямому ефірі національного телемарафону

Пряма мова Старуха: "В останні дні в східних районах Запорізької області інтенсифікувалися бої. Бої стали більш жорсткими, обстріли стали більш інтенсивними, бойові зіткнення більш активними.

Дійсно, іде загострення, яке пов’язане із наступом на Донецькому напрямку".

Деталі: Він додав, що наступ росіян фіксують поблизу Пологів на Запоріжжі. У лікарні міста загарбники облаштували свою базу.

Проте, Старух пояснив, що лінія зіткнення, яка встановилася станом на середину березня, не змінилася.

За його словами, через посилення бойових дій в останні дні скасували "зелені коридори" для евакуації населення із захоплених територій та зокрема Маріуполя.

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Комунальні служби щодня стежать за тим, аби до будинків були забезпечені водо- та електропостачання.

Передісторія:

  • Російські окупанти викрали близько 150 людей на Запоріжжі, зокрема сина голови Запорізької районної державної адміністрації.
  • 15 квітня росіяни з артилерії обстріляли Василівку неподалік від Енергодара й організували зйомку пропагандистських фейків буцімто про "обстріли українських нацистів".

Теми: Запорізька областьбойові діївійнаокупація
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