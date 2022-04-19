Запоріжжя: поблизу Пологів пожвавилися бої
Військова адміністрація фіксує посилення бойових дій в Запорізькій області, зокрема в напрямку Пологів.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в прямому ефірі національного телемарафону
Пряма мова Старуха: "В останні дні в східних районах Запорізької області інтенсифікувалися бої. Бої стали більш жорсткими, обстріли стали більш інтенсивними, бойові зіткнення більш активними.
Дійсно, іде загострення, яке пов’язане із наступом на Донецькому напрямку".
Деталі: Він додав, що наступ росіян фіксують поблизу Пологів на Запоріжжі. У лікарні міста загарбники облаштували свою базу.
Проте, Старух пояснив, що лінія зіткнення, яка встановилася станом на середину березня, не змінилася.
За його словами, через посилення бойових дій в останні дні скасували "зелені коридори" для евакуації населення із захоплених територій та зокрема Маріуполя.
Комунальні служби щодня стежать за тим, аби до будинків були забезпечені водо- та електропостачання.
Передісторія:
- Російські окупанти викрали близько 150 людей на Запоріжжі, зокрема сина голови Запорізької районної державної адміністрації.
- 15 квітня росіяни з артилерії обстріляли Василівку неподалік від Енергодара й організували зйомку пропагандистських фейків буцімто про "обстріли українських нацистів".