Запорожская область: вблизи Пологов увеличились бои
Военная администрация фиксирует усиление боевых действий в Запорожской области, в частности в направлении Пологов.
Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в прямом эфире национального телемарафона
Прямая речь Старуха: "В последние дни в восточных районах Запорожской области интенсифицировались бои. Бои стали более жесткими, обстрелы стали более интенсивными, боевые столкновения более активны.
Действительно, идет обострение, связанное с наступлением на Донецком направлении".
Детали: Он добавил, что наступление россиян фиксируют вблизи Пологов в Запорожской области. В больнице города захватчики обустроили свою базу.
Однако Старух объяснил, что установившаяся по состоянию на середину марта линия столкновения не изменилась.
По его словам, из-за усиления боевых действий в последние дни отменили "зеленые коридоры" для эвакуации населения с захваченных территорий и, в частности, Мариуполя.
Коммунальные службы ежедневно следят за тем, чтобы дома были обеспечены водо- и электроснабжением.
Предыстория:
- Российские оккупанты похитили около 150 человек в Запорожской области, в том числе сына главы Запорожской районной государственной администрации.
- 15 апреля россияне из артиллерии обстреляли Васильевку неподалеку от Энергодара и организовали съемку пропагандистских фейков якобы об "обстрелах украинских нацистов".