Запорожская область: вблизи Пологов увеличились бои

украинский танк на пути из запорожья в покровское 12 апреля. фото: getty images

Военная администрация фиксирует усиление боевых действий в Запорожской области, в частности в направлении Пологов.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в прямом эфире национального телемарафона

Прямая речь Старуха: "В последние дни в восточных районах Запорожской области интенсифицировались бои. Бои стали более жесткими, обстрелы стали более интенсивными, боевые столкновения более активны.

Действительно, идет обострение, связанное с наступлением на Донецком направлении".

Детали: Он добавил, что наступление россиян фиксируют вблизи Пологов в Запорожской области. В больнице города захватчики обустроили свою базу.

Однако Старух объяснил, что установившаяся по состоянию на середину марта линия столкновения не изменилась.

По его словам, из-за усиления боевых действий в последние дни отменили "зеленые коридоры" для эвакуации населения с захваченных территорий и, в частности, Мариуполя.

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