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На Луганщині ЗСУ ліквідували відомого ватажка "ЛНР"

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 20:05
Михайло Кіщик, фото з Facebook

В ході боїв біля Кремінної Луганської області українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної "ЛНР" Михайла Кіщика, позивний "Міша Чечен".

Джерело: ВВС Україна з посиланням на допис "голови уряду" "ЛНР" Сергія Козлова

Деталі: "Важкі новини з фронтів. Загинув патріот "ЛНР", підполковник Михайло Кіщик ("Міша Чечен")", - написав Козлов.

За його словами, Кіщик з іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. В ході бою з українськими військами командира "ЛНР" убили.

Довідка: "Міша Чечен", уродженець Алчевська, став відомим у 2014 році, коли очолив один із козацьких батальйонів "Атаман", що воювали на боці "ЛНР".

Його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон. А у 2016 році, коли ситуація на Донбасі була відносно стабільною, російська "Новая газета" у своєму розслідуванні називала підполковника Кіщика одним із організаторів сірих схем із постачання контрабанди через лінію зіткнення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Про захоплення росіянами Кремінної вранці 18 квітня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 
  • Голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець розповів, що бої за Кремінну тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.

Теми: Луганська областьЛНРвійна
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