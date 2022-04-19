В Луганской области ВСУ ликвидировали известного главаря "ЛНР"
В ходе боев возле Кременной Луганской области украинские военные ликвидировали одного из главарей боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Михаила Кищика, позывной "Миша Чечен".
Источник: ВВС Украина со ссылкой на сообщение "главы правительства" "ЛНР" Сергея Козлова
Детали: "Тяжелые новости с фронтов. Погиб патриот "ЛНР", подполковник Михаил Кищик ("Миша Чечен")", - написал Козлов.
По его словам, Кищик с другими боевиками попали в оцепление возле Кременной. В ходе сражения с украинскими войсками командира "ЛНР" убили.
Справка: "Миша Чечен", уроженец Алчевска, стал известен в 2014 году, когда возглавил один из казацких батальонов "Атаман", воевавших на стороне "ЛНР".
Его подразделение неоднократно обвинялось в мародерстве на тех территориях, которые занимал батальон. А в 2016 году, когда ситуация на Донбассе была относительно стабильной, российская "Новая газета" в своем расследовании называла подполковника Кищика одним из организаторов серых схем по поставке контрабанды через линию столкновения.
Предыстория:
- О захвате Кременной утром 18 апреля сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Наступление войск РФ в Луганской области, по его словам, "медленно, но уже началось", в Кременской общине остались от трех с половиной до четырех тысяч человек, продолжаются уличные бои, и эвакуация невозможна.
- Глава Кременской военной администрации Александр Дунец рассказал, что бои за Кременную продолжались трое суток, Россия применяла большое количество бронетехники для атаки на город.