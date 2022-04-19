Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На сході ЗСУ збили російський вертоліт

Світлана КізіловаВівторок, 19 квітня 2022, 21:38

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 19 квітня українські воїни відбили 3 атаки ворога, у результаті боїв було знищено, зокрема, один вертоліт росіян.

Джерело: дані ОТУ, опубліковані у Facebook

Дослівно: "Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено:

Реклама:
  • особового складу – 30,
  • танків – 2,
  • БТР/БМП – 8,
  • АТ (автомобільної техніки) – 2,
  • вертольотів – 1.

Нагадаємо: Збройні сили України здійснили контрнаступ і вибили російських окупантів з Мар’їнки на Донеччині.

Станом на 19 квітня, російські загарбники втратили вже 20800 осіб, понад 800 осіб, понад 2 тисячі броньованих бойових машин, майже 170 літаків, понад 150 гелікоптерів та більше 380 артилерійських систем.

Теми: війнаРосіяУкраїнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: