На сході ЗСУ збили російський вертоліт

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 19 квітня українські воїни відбили 3 атаки ворога, у результаті боїв було знищено, зокрема, один вертоліт росіян.

Джерело: дані ОТУ, опубліковані у Facebook

Дослівно: "Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено:

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особового складу – 30,

танків – 2,

БТР/БМП – 8,

АТ (автомобільної техніки) – 2,

вертольотів – 1.

Нагадаємо: Збройні сили України здійснили контрнаступ і вибили російських окупантів з Мар’їнки на Донеччині.

Станом на 19 квітня, російські загарбники втратили вже 20800 осіб, понад 800 осіб, понад 2 тисячі броньованих бойових машин, майже 170 літаків, понад 150 гелікоптерів та більше 380 артилерійських систем.