На сході ЗСУ збили російський вертоліт
Вівторок, 19 квітня 2022, 21:38
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 19 квітня українські воїни відбили 3 атаки ворога, у результаті боїв було знищено, зокрема, один вертоліт росіян.
Джерело: дані ОТУ, опубліковані у Facebook
Дослівно: "Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено:
- особового складу – 30,
- танків – 2,
- БТР/БМП – 8,
- АТ (автомобільної техніки) – 2,
- вертольотів – 1.
Нагадаємо: Збройні сили України здійснили контрнаступ і вибили російських окупантів з Мар’їнки на Донеччині.
Станом на 19 квітня, російські загарбники втратили вже 20800 осіб, понад 800 осіб, понад 2 тисячі броньованих бойових машин, майже 170 літаків, понад 150 гелікоптерів та більше 380 артилерійських систем.
ВІДЕО ДНЯ