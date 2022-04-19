На востоке ВСУ сбили российский вертолет
Вторник, 19 апреля 2022, 21:38
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" 19 апреля украинские воины отбили 3 атаки врага, в результате боев был уничтожен, в частности, один вертолет россиян.
Источник: данные ОТГ, опубликованные в Facebook
Дословно: "Русские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 19 апреля, украинские воины отразили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено:
Реклама:
- личного состава – 30,
- танков – 2,
- БТР/БМП – 8,
- АТ (автомобильной техники) – 2,
- вертолетов – 1.
Напомним: Вооруженные силы Украины совершили контрнаступление и выбили российских оккупантов из Марьинки в Донецкой области.
По состоянию на 19 апреля, российские захватчики потеряли уже 20800 человек, более 800 человек, более 2 тысяч бронированных боевых машин, почти 170 самолетов, более 150 вертолетов и более 380 артиллерийских систем.