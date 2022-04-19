На востоке ВСУ сбили российский вертолет

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" 19 апреля украинские воины отбили 3 атаки врага, в результате боев был уничтожен, в частности, один вертолет россиян.

Источник: данные ОТГ, опубликованные в Facebook

Дословно: "Русские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 19 апреля, украинские воины отразили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено:

личного состава – 30,

танков – 2,

БТР/БМП – 8,

АТ (автомобильной техники) – 2,

вертолетов – 1.

Напомним: Вооруженные силы Украины совершили контрнаступление и выбили российских оккупантов из Марьинки в Донецкой области.

По состоянию на 19 апреля, российские захватчики потеряли уже 20800 человек, более 800 человек, более 2 тысяч бронированных боевых машин, почти 170 самолетов, более 150 вертолетов и более 380 артиллерийских систем.