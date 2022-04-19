Зеленський: На жаль, не чуємо відповіді Росії щодо обміну Медведчука
Вівторок, 19 квітня 2022, 22:50
Президент Володимир Зеленський шкодує через відсутність відповіді Росії на пропозицію депутата ОПЗЖ, кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука обміняти його на мешканців та захисників Маріуполя.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя.
І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов’язаний з Росією. Коли буде вирішуватись ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв’язуватися з Російською Федерацією".
Передісторія:
- 18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна може обміняти Віктора Медведчука на всіх захисників та мешканців Маріуполя, але навряд чи на це піде Росія.
- У Кремлі 19 квітня заявили, що бачили звернення Медведчука, але поки що не мають жодної реакції.