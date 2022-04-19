Зеленський: На жаль, не чуємо відповіді Росії щодо обміну Медведчука

Президент Володимир Зеленський шкодує через відсутність відповіді Росії на пропозицію депутата ОПЗЖ, кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука обміняти його на мешканців та захисників Маріуполя.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя.

І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов’язаний з Росією. Коли буде вирішуватись ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв’язуватися з Російською Федерацією".

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