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Зеленський: На жаль, не чуємо відповіді Росії щодо обміну Медведчука

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 22:50
СПІЙМАНИЙ ВІКТОР МЕДВЕДЧУК, ФОТО З FACEBOOK ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент Володимир Зеленський шкодує через відсутність відповіді Росії на пропозицію депутата ОПЗЖ, кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука обміняти його на мешканців та захисників Маріуполя.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя.

І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов’язаний з Росією. Коли буде вирішуватись ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв’язуватися з Російською Федерацією".

Передісторія: 

  • 18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна може обміняти Віктора Медведчука на всіх захисників та мешканців Маріуполя, але навряд чи на це піде Росія.
  • У Кремлі 19 квітня заявили, що бачили звернення Медведчука, але поки що не мають жодної реакції.

Теми: ЗеленськийМедведчукРосіяобмін
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