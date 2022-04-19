Зеленський: На жаль, не чуємо відповіді Росії щодо обміну Медведчука

Президент Володимир Зеленський шкодує через відсутність відповіді Росії на пропозицію депутата ОПЗЖ, кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука обміняти його на мешканців та захисників Маріуполя.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя.

Реклама:

І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов’язаний з Росією. Коли буде вирішуватись ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв’язуватися з Російською Федерацією".

Передісторія:

18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна може обміняти Віктора Медведчука на всіх захисників та мешканців Маріуполя, але навряд чи на це піде Росія.

У Кремлі 19 квітня заявили, що бачили звернення Медведчука, але поки що не мають жодної реакції.