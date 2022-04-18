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Медведчук просить Путіна і Зеленського обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 13:04

Затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Джерело: СБУ

Деталі: Відповідне звернення спецслужба оприлюднила 18 квітня.

Пряма мова (говорив російською): "Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають можливості виходу через гуманітарні коридори".

Нагадаємо: Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію РФ та свідомо руйнують місто.

При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити українські Сили оборони зокрема бійці полку "Азов", 36-ї бригади морської піхоти, прикордонники.

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Чому це важливо: Росія вустами своїх пропагандистів та дружини кума Путіна Оксани Марченко, яка перебуває в Москві, розкручує тему обміну Медведчука на громадян Великої Британії, які потрапили в полон до російських окупантів.

Що передувало: СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Згодом голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання нардепа-втікача. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала Медведчука по дорозі – на виїзді з Київської області.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.

Медведчук підозрюється в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму та сприянні діяльності терористичній організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.

Теми: МедведчукСБУвійна
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