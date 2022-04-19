Зеленский: К сожалению, не слышим ответа России об обмене Медведчука
Вторник, 19 апреля 2022, 22:50
Президент Владимир Зеленский сожалеет из-за отсутствия ответа России на предложение депутата ОПЗЖ, кума Владимира Путина – Виктора Медведчука обменять его на жителей и защитников Мариуполя.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя.
И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией".
Предыстория:
- 18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Виктора Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина может обменять Виктора Медведчука на всех защитников и жителей Мариуполя, но вряд ли на это пойдет Россия.
- В Кремле 19 апреля заявили, что видели обращение Медведчука, но пока не имеют никакой реакции.