Зеленский: К сожалению, не слышим ответа России об обмене Медведчука

Президент Владимир Зеленский сожалеет из-за отсутствия ответа России на предложение депутата ОПЗЖ, кума Владимира Путина – Виктора Медведчука обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя.

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И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией".

Предыстория:

18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Виктора Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина может обменять Виктора Медведчука на всех защитников и жителей Мариуполя, но вряд ли на это пойдет Россия.

В Кремле 19 апреля заявили, что видели обращение Медведчука, но пока не имеют никакой реакции.