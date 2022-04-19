Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: К сожалению, не слышим ответа России об обмене Медведчука

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 22:50
Зеленский: К сожалению, не слышим ответа России об обмене Медведчука
ПОЙМАННЫЙ ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ФОТО С FACEBOOK ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Президент Владимир Зеленский сожалеет из-за отсутствия ответа России на предложение депутата ОПЗЖ, кума Владимира Путина – Виктора Медведчука обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя.

Реклама:

И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией".

Предыстория:

  • 18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Виктора Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина может обменять Виктора Медведчука на всех защитников и жителей Мариуполя, но вряд ли на это пойдет Россия.
  • В Кремле 19 апреля заявили, что видели обращение Медведчука, но пока не имеют никакой реакции.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийМедведчукРосcияобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Зеленский
"Может, это немного эгоистично": Зеленская о том, как на семью влияет разлука с мужем и отцом
PariMatch подала в суд на Зеленского с требованием отменить санкции
Зеленский после встречи с военными: Ставка рассмотрит вопрос РЭБ
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: