Зеленский: К сожалению, не слышим ответа России об обмене Медведчука

Президент Владимир Зеленский сожалеет из-за отсутствия ответа России на предложение депутата ОПЗЖ, кума Владимира Путина – Виктора Медведчука обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя.

И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией".

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