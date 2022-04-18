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Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників – Подоляк

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 20:49
Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників – Подоляк
Спійманий Віктор Медведчук, фото з Facebook Володимира Зеленського

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але сумнівається, що на це піде Росія.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у нього (Медведчука – ред.) в голові і на яку може погодитися Україна. Ми готові, я так вважаю, як держава всіх людей забрати з Маріуполя, щоб вони там не гинули.

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Але мені видається, що РФ не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент".

Деталі: Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву РФ, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".

"Але я себе ловлю на думці – який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про РФ?", - додав радник голови ОП.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук у понеділок звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Передісторія: 

Теми: МедведчукобмінМаріупольОфіс президента
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