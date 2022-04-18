Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників – Подоляк
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але сумнівається, що на це піде Росія.
Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у нього (Медведчука – ред.) в голові і на яку може погодитися Україна. Ми готові, я так вважаю, як держава всіх людей забрати з Маріуполя, щоб вони там не гинули.
Але мені видається, що РФ не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент".
Деталі: Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву РФ, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".
"Але я себе ловлю на думці – який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про РФ?", - додав радник голови ОП.
Що передувало: Затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук у понеділок звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
Передісторія:
- СБУ затримала Медведчука 12 квітня.
- Згодом голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання нардепа-втікача. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала Медведчука по дорозі – на виїзді з Київської області.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.
- Медведчук підозрюється в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму та сприянні діяльності терористичній організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.