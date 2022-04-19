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Путін бачив звернення Медведчука, але не відреагував

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 12:57
Медведчук і Путін, 18.07.2019, AFP via Getty Images

У Кремлі поки що немає реакції на звернення затриманого в Україні кума Володимира Путіна Віктора Медведчука до президентів Росії та України з проханням обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі.

Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков журналістам, "Интерфакс"

Пряма мова: "Бачили (звернення Віктора Медведчука), жодної реакції (Володимира Путіна – ред.) зараз немає".

Цьому передувало: 

  • 18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна може обміняти Віктора Медведчука на всіх захисників та мешканців Маріуполя, але навряд чи на це піде Росія.

Передісторія:

Знати більше: Втікач №1. В пошуках Медведчука

Теми: МедведчукПутінобмінМаріуполь
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