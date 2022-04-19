Путін бачив звернення Медведчука, але не відреагував
Вівторок, 19 квітня 2022, 12:57
У Кремлі поки що немає реакції на звернення затриманого в Україні кума Володимира Путіна Віктора Медведчука до президентів Росії та України з проханням обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі.
Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков журналістам, "Интерфакс"
Пряма мова: "Бачили (звернення Віктора Медведчука), жодної реакції (Володимира Путіна – ред.) зараз немає".
Цьому передувало:
- 18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна може обміняти Віктора Медведчука на всіх захисників та мешканців Маріуполя, але навряд чи на це піде Росія.
Передісторія:
- З травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.
- За 5 днів до вторгнення Росії в Україну дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, потім опублікувала відео з Москви. 21 лютого з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту.
- 18 березня 2022 року суд дозволив заочно арештувати Медведчука.
- 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і у квітні намагався покинути Україну. СБУ провела спецоперацію.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових.
- 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.
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