Путін бачив звернення Медведчука, але не відреагував

У Кремлі поки що немає реакції на звернення затриманого в Україні кума Володимира Путіна Віктора Медведчука до президентів Росії та України з проханням обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі.

Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков журналістам, "Интерфакс"

Пряма мова: "Бачили (звернення Віктора Медведчука), жодної реакції (Володимира Путіна – ред.) зараз немає".

Цьому передувало:

18 квітня Служба безпеки України поширила відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському обміняти його "на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна може обміняти Віктора Медведчука на всіх захисників та мешканців Маріуполя, але навряд чи на це піде Росія.

Передісторія:

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