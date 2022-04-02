Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

NYT: Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки

Анастасія КалатурСубота, 2 квітня 2022, 05:41

США вперше за час війни допоможуть союзникам передати Україні радянські танки.

Джерело: представник влади США на умовах анонімності, якого цитує NYT

Деталі:  За словами чиновника, рішення США виступити посередником для допомоги в передачі танків ухвалене  у відповідь на запит президента Володимира Зеленського.

Реклама:

Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони надійдуть.

Як зазначається, танки "дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі".

NYT пише, що прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 березня Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.

Нагадаємо:

  • 29 березня ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомляли, що президент РФ Володимир Путін скоригував свою тактику щодо війни в Україні.  Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють високопосадовці в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України.  Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити свій контроль над Донбасом.
  • Того дня після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.
  • У США підтвердили відвід частини військ РФ, але потім заявили, що це перепозиціонування, а не справжній відхід військ, і всі мають бути готові до великих наступів РФ на інші райони України і не виключати загрози Києву.
  • У Генштабі ЗСУ також спершу підтвердили, що російські війська відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але пізніше заявили, що РФ концентрує війська в районі ЧАЕС, а від блокування Києва відмовилася тимчасово, зосереджуючись на наступі на сході та півдні України.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
США
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: