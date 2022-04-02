NYT: Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки
США вперше за час війни допоможуть союзникам передати Україні радянські танки.
Джерело: представник влади США на умовах анонімності, якого цитує NYT
Деталі: За словами чиновника, рішення США виступити посередником для допомоги в передачі танків ухвалене у відповідь на запит президента Володимира Зеленського.
Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони надійдуть.
Як зазначається, танки "дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі".
NYT пише, що прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни.
Що передувало: 30 березня Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.
Нагадаємо:
- 29 березня ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомляли, що президент РФ Володимир Путін скоригував свою тактику щодо війни в Україні. Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють високопосадовці в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити свій контроль над Донбасом.
- Того дня після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.
- У США підтвердили відвід частини військ РФ, але потім заявили, що це перепозиціонування, а не справжній відхід військ, і всі мають бути готові до великих наступів РФ на інші райони України і не виключати загрози Києву.
- У Генштабі ЗСУ також спершу підтвердили, що російські війська відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але пізніше заявили, що РФ концентрує війська в районі ЧАЕС, а від блокування Києва відмовилася тимчасово, зосереджуючись на наступі на сході та півдні України.