NYT: Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки

США вперше за час війни допоможуть союзникам передати Україні радянські танки.

Джерело: представник влади США на умовах анонімності, якого цитує NYT

Деталі: За словами чиновника, рішення США виступити посередником для допомоги в передачі танків ухвалене у відповідь на запит президента Володимира Зеленського.

Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони надійдуть.

Як зазначається, танки "дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі".

NYT пише, що прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни.

Що передувало: 30 березня Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.

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