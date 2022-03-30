В России снова делают вид, что сосредоточатся на боях за восток Украины

Министерство обороны России вновь заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппировываются для захвата Донбасса полностью. .

Источник: РИА Новости в Telegram

Детали: После 35 дней жестокой войны и уничтожения ряда украинских городов и сел Минобороны РФ утверждает, что на первом этапе "спецоперации" (войны) планировало заставить ВСУ сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев, "сковать их на поле боя и без штурма городов нанести поражение, которое не позволило бы им использовать силы" на Донбассе

Минобороны заявляет, что "все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, цель перегруппировки российских войск (РФ) – активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса"

Напомним: 29 марта после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.

В США сначала подтвердили отвод части войск РФ, но потом заявили, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что все должны быть готовы к крупным наступлениям РФ на другие районы Украины и не исключать угрозу Киеву.

В Генштабе ВСУ также сперва подтвердили, что российские войска отводят отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей, но позже заявили, что РФ концентрирует войска в районе ЧАЭС, а от блокирования Киева отказалась временно, сосредотачиваясь на наступлении на востоке и юге Украины.

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В Минобороны Украины считают, что россияне не отказались от попыток захватить или окружить Киев и Чернигов. В Генштабе тоже предупредили, что захватчики пытаются ввести в заблуждение "отводом войск" от Киева.

По данным украинского командования, россияне потерпели неудачу в наземной операции по взятию Киева, а также Харькова и Чернигова, хотя последние два города очень пострадали от обстрелов и ракетных ударов.

Однако Херсонская область почти полностью оккупирована российскими военными, за часть Луганской и Донецкой областей, которые были под контролем Украины, идут жестокие бои.

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