РФ відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей – зведення Генштабу
Російські війська відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також частково відходять на територію Білорусі.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину
Дослівно: "Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Здійснює відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках".
"На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів Збройних Сил України у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію республіки Білорусь".
Деталі: На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні окупаційних військ не зафіксовано.
На Сіверському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах. У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування українських військ.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району міста Суми за межі території України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. Посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ.
На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів. Намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.
В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району ведення бойових дій.
Повідомляється також, що на території РФ, в районі населеного пункту Богучар, противник здійснює заходи зняття з довгострокового зберігання бойової та спеціальної техніки. Понад 40% такої техніки перебуває в несправному чи неробочому стані.
У Генштабі також повідомили, що Росія свідомо використовує Чорнобильську зону для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ.
Передісторія:
- Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, представник РФ Володимир Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. Пізніше він уточнив, що це не означає припинення вогню.
- Очевидці в районах Білорусі неподалік українського кордону помітили, що військова техніка росіян рухалася від прикордонних пунктів дислокації в тилові райони.
- У коментарі американських журналістам представники розвідувальних відомств США підтвердили, що росіяни відводять частину своїх угруповань довкола Києва в бік Білорусі.