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Під завалами будівлі Миколаївської ОДА знайшли очільницю білоруської громади області

Денис КарловськийСубота, 2 квітня 2022, 16:02
Тетяна Деменнікова. фото з facebook-сторінки громадської діячки

Під завалами будівлі Миколаївської облдержадміністрації знайшли мертвою очільницю білоруської громади в області Тетяну Деменнікову .

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів 2 квітня.

Її розпізнали родичі.

Деменнікова була співробітницею економічного департаменту Миколаївської ОДА. Крім того, вона очолювала Миколаївське обласне національно-культурне товариство білорусів "Голас Радзiмы" (українською "Голос Батьківщини").

Білоруське міністерство закордонних справ свого часу відзначило Деменнікову ювілейною медаллю з нагоди 100 років дипломатичної служби за її значний внесок у розвиток гуманітарно-культурних зв’язків між українцями та білорусами.

Організація була зареєстрована 28 грудня 2015 року та активно співпрацювала з посольством Білорусі в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 29 березня вдень російські загарбники запустили ракету в будівлю Миколаївської ОДА. У перший день рятувальники повідомляли про 12 загиблих і 33 поранених.
  • Наступного дня 30 березня кількість загиблих зросла до 15 загиблих.
  • 1 квітня кількість загиблих зросла до 28.
  • 2 квітня повідомили про 35 загиблих людей внаслідок обстрілу будівлі, після того як двоє постраждалих померли від отриманих травм у лікарні.

Теми: МиколаївБілорусьРосіявійна
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