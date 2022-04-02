Під завалами будівлі Миколаївської ОДА знайшли очільницю білоруської громади області
Під завалами будівлі Миколаївської облдержадміністрації знайшли мертвою очільницю білоруської громади в області Тетяну Деменнікову .
Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"
Деталі: Рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів 2 квітня.
Її розпізнали родичі.
Деменнікова була співробітницею економічного департаменту Миколаївської ОДА. Крім того, вона очолювала Миколаївське обласне національно-культурне товариство білорусів "Голас Радзiмы" (українською "Голос Батьківщини").
Білоруське міністерство закордонних справ свого часу відзначило Деменнікову ювілейною медаллю з нагоди 100 років дипломатичної служби за її значний внесок у розвиток гуманітарно-культурних зв’язків між українцями та білорусами.
Організація була зареєстрована 28 грудня 2015 року та активно співпрацювала з посольством Білорусі в Україні.
Передісторія:
- 29 березня вдень російські загарбники запустили ракету в будівлю Миколаївської ОДА. У перший день рятувальники повідомляли про 12 загиблих і 33 поранених.
- Наступного дня 30 березня кількість загиблих зросла до 15 загиблих.
- 1 квітня кількість загиблих зросла до 28.
- 2 квітня повідомили про 35 загиблих людей внаслідок обстрілу будівлі, після того як двоє постраждалих померли від отриманих травм у лікарні.