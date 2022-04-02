Під завалами будівлі Миколаївської ОДА знайшли очільницю білоруської громади області

Під завалами будівлі Миколаївської облдержадміністрації знайшли мертвою очільницю білоруської громади в області Тетяну Деменнікову .

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів 2 квітня.

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Її розпізнали родичі.

Деменнікова була співробітницею економічного департаменту Миколаївської ОДА. Крім того, вона очолювала Миколаївське обласне національно-культурне товариство білорусів "Голас Радзiмы" (українською "Голос Батьківщини").

Білоруське міністерство закордонних справ свого часу відзначило Деменнікову ювілейною медаллю з нагоди 100 років дипломатичної служби за її значний внесок у розвиток гуманітарно-культурних зв’язків між українцями та білорусами.

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Організація була зареєстрована 28 грудня 2015 року та активно співпрацювала з посольством Білорусі в Україні.

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