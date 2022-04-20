Між МАГАТЕ та ЧАЕС відновили прямий зв'язок
Середа, 20 квітня 2022, 04:37
Між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та Чорнобильською АЕС відновлено прямий зв'язок.
Джерело: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, CNN
Деталі: Тепер регулятор тепер може безпосередньо зв'язуватися зі станцією, коли це необхідно.
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Цього місяця місія експертів МАГАТЕ відвідає ЧАЕС, щоб "провести оцінку ядерної безпеки, фізичної та радіаційної безпеки, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій Агентства".
Нагадаємо: 9 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС, після того, як її захопили російські війська.