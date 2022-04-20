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Між МАГАТЕ та ЧАЕС відновили прямий зв'язок

Анастасія КалатурСереда, 20 квітня 2022, 04:37

Між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та Чорнобильською АЕС відновлено прямий зв'язок.

Джерело: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, CNN

Деталі: Тепер регулятор  тепер може безпосередньо зв'язуватися зі станцією, коли це необхідно.

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Цього місяця місія експертів МАГАТЕ  відвідає ЧАЕС, щоб "провести оцінку ядерної безпеки, фізичної та радіаційної безпеки, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій Агентства".

Нагадаємо: 9 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС, після того, як її захопили російські війська.

Теми: ЧАЕС
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