Між МАГАТЕ та ЧАЕС відновили прямий зв'язок

Між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та Чорнобильською АЕС відновлено прямий зв'язок.

Джерело: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, CNN

Деталі: Тепер регулятор тепер може безпосередньо зв'язуватися зі станцією, коли це необхідно.

Цього місяця місія експертів МАГАТЕ відвідає ЧАЕС, щоб "провести оцінку ядерної безпеки, фізичної та радіаційної безпеки, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій Агентства".

Нагадаємо: 9 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС, після того, як її захопили російські війська.