Между МАГАТЭ и ЧАЭС восстановили прямую связь

Между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС восстановлена ​​прямая связь.

Источник: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, CNN

Детали: Теперь регулятор теперь может напрямую связываться со станцией, когда это необходимо.

В этом месяце миссия экспертов МАГАТЭ посетит ЧАЭС, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий Агентства".

Напомним: 9 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС после того, как ее захватили российские войска.