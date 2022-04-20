Между МАГАТЭ и ЧАЭС восстановили прямую связь
Среда, 20 апреля 2022, 04:37
Между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС восстановлена прямая связь.
Источник: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, CNN
Детали: Теперь регулятор теперь может напрямую связываться со станцией, когда это необходимо.
В этом месяце миссия экспертов МАГАТЭ посетит ЧАЭС, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий Агентства".
Напомним: 9 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС после того, как ее захватили российские войска.
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