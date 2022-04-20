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Между МАГАТЭ и ЧАЭС восстановили прямую связь

Анастасия КалатурСреда, 20 апреля 2022, 04:37

Между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС восстановлена ​​прямая связь.

Источник: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, CNN

Детали: Теперь регулятор теперь может напрямую связываться со станцией, когда это необходимо.

В этом месяце миссия экспертов МАГАТЭ посетит ЧАЭС, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий Агентства".

Напомним: 9 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС после того, как ее захватили российские войска.

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Темы: ЧАЭС
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