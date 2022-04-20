Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Между МАГАТЭ и ЧАЭС восстановили прямую связь

Анастасия КалатурСреда, 20 апреля 2022, 04:37

Между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС восстановлена ​​прямая связь.

Источник: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, CNN

Детали: Теперь регулятор теперь может напрямую связываться со станцией, когда это необходимо.

Реклама:

В этом месяце миссия экспертов МАГАТЭ посетит ЧАЭС, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий Агентства".

Напомним: 9 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС после того, как ее захватили российские войска.

Темы: ЧАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
ЧАЭС
Прошлые сутки отключалась линия, питающая ЧАЭС, причины выясняют - Минэнерго
Из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 – в руках россиян
В Зоне отчуждения установили спецкамеры: видят ночью и на большое расстояние − полиция
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: