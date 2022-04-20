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Маріуполь: морпіхи просять світ вивезти людей із “Азовсталі” у третю державу – лік на години

Олена РощінаСереда, 20 квітня 2022, 08:33
Сергій Волинський ("Волина"), звернення

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.

Джерело: відеозвернення Волини, яке оприлюднила у Facebook журналістка Наталя Нагорна  

Деталі: У відеозверненні, оприлюдненому журналісткою в ніч на 20 квітня, "Волина" каже, що на порятунок людей із розбомбленого заводу "Азовсталь" є лічені дні чи години. Йдеться, зокрема, про 500 поранених бійців та кілька сотень цивільних. 

Пряма мова: "Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися лічені дні або години. 

Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках. 

Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі ("Азовсталь"), де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни. 

Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" та вивести нас на територію третьої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Маріупольський гарнізон військових – з нами більше 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую".

Довідка: Ексфільтрація чи екстракція – тактика переміщення персоналу (військових, цивільних) із ворожого середовища в безпечну зону в умовах, коли є загроза втрати контролю над територією й загибелі людей.

Цьому передувало: У ніч на 20 квітня Сергій Волинський (Волина) поширив письмове звернення, в якому озвучив два варіанти порятунку Маріуполя: військовий – із блискавичною операцією, чи політичний – через домовленості.

2 квітня міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем. Туреччина вела переговори про це, але досі вони не приносили результату.

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до пердставників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • За даними міськради, у підземних укриттях меткомбінату також перебувають щонайменше 1000 цивільних: переважно жінки з дітьми та літні люди.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.  
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • 18 квітня кум Володимира Путіна Віктор Медведчук пропонував президентам України та Росії обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя – але Путін поки не відреагував на це звернення.

Теми: Маріупольвійнаевакуація
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