Маріуполь: морпіхи просять світ вивезти людей із “Азовсталі” у третю державу – лік на години

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.

Джерело: відеозвернення Волини, яке оприлюднила у Facebook журналістка Наталя Нагорна

Деталі: У відеозверненні, оприлюдненому журналісткою в ніч на 20 квітня, "Волина" каже, що на порятунок людей із розбомбленого заводу "Азовсталь" є лічені дні чи години. Йдеться, зокрема, про 500 поранених бійців та кілька сотень цивільних.

Пряма мова: "Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися лічені дні або години.

Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках.

Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі ("Азовсталь"), де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни.

Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" та вивести нас на територію третьої держави.

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Маріупольський гарнізон військових – з нами більше 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую".

Довідка: Ексфільтрація чи екстракція – тактика переміщення персоналу (військових, цивільних) із ворожого середовища в безпечну зону в умовах, коли є загроза втрати контролю над територією й загибелі людей.

Цьому передувало: У ніч на 20 квітня Сергій Волинський (Волина) поширив письмове звернення, в якому озвучив два варіанти порятунку Маріуполя: військовий – із блискавичною операцією, чи політичний – через домовленості.

2 квітня міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем. Туреччина вела переговори про це, але досі вони не приносили результату.

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