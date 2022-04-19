Гуманітарних коридорів не буде третій день поспіль 

Українській владі не вдалося домовитися про гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із небезпечних зон на 19 квітня.

Джерело: віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук

Пряма мова: "Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає.

Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.

По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська.

Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині".

Нагадаємо: 17-го й 18-го квітня гуманітарних коридорів також не було, 16 квітня було організовано 9 маршрутів для евакуації.