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Гуманітарних коридорів не буде третій день поспіль 

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 09:26

Українській владі не вдалося домовитися про гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із небезпечних зон на 19 квітня.

Джерело: віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук 

Пряма мова: "Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає.

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Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.

По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська.

Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині".

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Нагадаємо: 17-го й 18-го квітня гуманітарних коридорів також не було, 16 квітня було організовано 9 маршрутів для евакуації.

Теми: евакуаціяМаріупольВерещук
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