Гуманітарних коридорів не буде третій день поспіль
Вівторок, 19 квітня 2022, 09:26
Українській владі не вдалося домовитися про гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із небезпечних зон на 19 квітня.
Джерело: віце-прем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук
Пряма мова: "Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає.
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Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.
По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська.
Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині".
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Нагадаємо: 17-го й 18-го квітня гуманітарних коридорів також не було, 16 квітня було організовано 9 маршрутів для евакуації.