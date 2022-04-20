СБУ знайшла нові докази участі російських строковиків у війні проти України
Середа, 20 квітня 2022, 12:23
Попри заяви президента Росії Володимира Путіна, що строковиків не відправляють на війну, вони воюють в Україні і просять батьків забрати їх додому.
Джерело: СБУ, яка перехопила розмови російського окупанта з матір’ю
Пряма мова загарбника-строковика: "Тут треба через прокуратуру працювати. Бо я знаю, що строковиків забирають через прокуратуру. Навіть до мене підбігали, трусилися: дай-дай зателефонувати батькові, він… вирішить питання, мене заберуть".
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Деталі: Мати російського строковика, який воює проти України, зауважує, що їхня "місцева прокуратура – гнила просто".
Окупант з цим погоджується, але просить все одно якось забрати його додому.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 7 березня президент країни-агресора Володимир Путін звертався до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів.
- Але вже 9 березня Міністерство оборони РФ визнало, що на території України воюють військовослужбовці строкової служби.
- Матері російських строковиків розповіли, що не знали, де їхні сини, коли тих відправили на війну в Україну.