СБУ знайшла нові докази участі російських строковиків у війні проти України

Попри заяви президента Росії Володимира Путіна, що строковиків не відправляють на війну, вони воюють в Україні і просять батьків забрати їх додому.

Джерело: СБУ, яка перехопила розмови російського окупанта з матір’ю

Пряма мова загарбника-строковика: "Тут треба через прокуратуру працювати. Бо я знаю, що строковиків забирають через прокуратуру. Навіть до мене підбігали, трусилися: дай-дай зателефонувати батькові, він… вирішить питання, мене заберуть".

Деталі: Мати російського строковика, який воює проти України, зауважує, що їхня "місцева прокуратура – гнила просто".

Окупант з цим погоджується, але просить все одно якось забрати його додому.

Передісторія:

7 березня президент країни-агресора Володимир Путін звертався до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів.

Але вже 9 березня Міністерство оборони РФ визнало, що на території України воюють військовослужбовці строкової служби.

Матері російських строковиків розповіли, що не знали, де їхні сини, коли тих відправили на війну в Україну.