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СБУ знайшла нові докази участі російських строковиків у війні проти України

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 12:23
Російські строковики. Фото militaryarms.ru

Попри заяви президента Росії Володимира Путіна, що строковиків не відправляють на війну, вони воюють в Україні і просять батьків забрати їх додому.

Джерело: СБУ, яка перехопила розмови російського окупанта з матір’ю  

Пряма мова загарбника-строковика: "Тут треба через прокуратуру працювати. Бо я знаю, що строковиків забирають через прокуратуру. Навіть до мене підбігали, трусилися: дай-дай зателефонувати батькові, він… вирішить питання, мене заберуть".

Деталі: Мати російського строковика, який воює проти України, зауважує, що їхня "місцева прокуратура – гнила просто".

Окупант з цим погоджується, але просить все одно якось забрати його додому.

Передісторія: 

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Теми: РосіяУкраїнавійнаСБУ
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