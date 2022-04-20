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СБУ нашла новые доказательства участия российских срочников в войне против Украины

Ирина БалачукСреда, 20 апреля 2022, 12:23
Российские срочники. Фото militaryarms.ru

Несмотря на заявления президента России Владимира Путина, что срочников не отправляют на войну, они воюют в Украине и просят родителей забрать их домой.

Источник: СБУ, перехватившая разговоры российского оккупанта с матерью

Прямая речь оккупанта-срочника: "Здесь нужно через прокуратуру работать. Я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, тряслись: дай-дай позвонить отцу, он… решит вопрос, меня заберут".

Детали: Мать российского срочника, воюющего против Украины, отмечает, что их "местная прокуратура – гнилая просто".

Оккупант с этим соглашается, но просит все равно как-нибудь забрать его домой.

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Темы: РосcияУкраинавойнаСБУ
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