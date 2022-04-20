Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ нашла новые доказательства участия российских срочников в войне против Украины

Ирина БалачукСреда, 20 апреля 2022, 12:23
СБУ нашла новые доказательства участия российских срочников в войне против Украины
Российские срочники. Фото militaryarms.ru

Несмотря на заявления президента России Владимира Путина, что срочников не отправляют на войну, они воюют в Украине и просят родителей забрать их домой.

Источник: СБУ, перехватившая разговоры российского оккупанта с матерью

Прямая речь оккупанта-срочника: "Здесь нужно через прокуратуру работать. Я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, тряслись: дай-дай позвонить отцу, он… решит вопрос, меня заберут".

Реклама:

Детали: Мать российского срочника, воюющего против Украины, отмечает, что их "местная прокуратура – гнилая просто".

Оккупант с этим соглашается, но просит все равно как-нибудь забрать его домой.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияУкраинавойнаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: