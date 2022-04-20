СБУ нашла новые доказательства участия российских срочников в войне против Украины
Среда, 20 апреля 2022, 12:23
Несмотря на заявления президента России Владимира Путина, что срочников не отправляют на войну, они воюют в Украине и просят родителей забрать их домой.
Источник: СБУ, перехватившая разговоры российского оккупанта с матерью
Прямая речь оккупанта-срочника: "Здесь нужно через прокуратуру работать. Я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, тряслись: дай-дай позвонить отцу, он… решит вопрос, меня заберут".
Детали: Мать российского срочника, воюющего против Украины, отмечает, что их "местная прокуратура – гнилая просто".
Оккупант с этим соглашается, но просит все равно как-нибудь забрать его домой.
Предыстория:
- 7 марта президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов.
- Но уже 9 марта Министерство обороны РФ признало, что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы.
- Матери российских срочников рассказали, что не знали, где их сыновья, когда тех отправили на войну в Украину.
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