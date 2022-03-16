Від російських матерів приховують, що їхніх синів-строковиків відправляють на війну в Україні

Матері російських строковиків розповіли, як не знали, де їхні сини, коли тих відправили на війну в Україну.

Джерело: Новая газета з посиланням на розповідь матері російського строковика Наталії Неронен

Пряма мова: "Мого сина призвали у липні. А з ним разом в Україні були й хлопці з осіннього призову, ті, хто восени призвався.

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У мого термін служби хоча б півроку, а в цих — місяці, вони навіть до кінця не пройшли учебку.

Я до останнього не вірила, що він там (в Україні на війні – ред.) може бути. І всі казали: не може він там бути. Усі кругом рапортували, що їх там немає, строковиків".

"Що я пережила за ці тижні… Жодної ночі не спала, думала, трапиться там що з ним — не переживу. Коли він уперше після перерви вийшов на зв'язок, я запитала: "Ростику, страшно у вас там? " "Так, мамо, – відповідає, – дуже страшно. Особливо, коли винищувачі зверху бомбили".

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Я як уявила, бомбардування — і ці діти біжать полем, як зайці… Заради чого моя дитина повинна там ризикувати життям?"

"Їм (російським строковикам – ред.) видали лише автомат і бронежилет.

У знайомої чоловік теж зараз там, тільки на Донбасі, але він контрактник. Так ось їм привозять гуманітарну допомогу: їжу, цигарки, теплий одяг — все".

Деталі: Видання пише, що матерям російських строковиків повідомили, що нібито президент Росії Владімір Путін не знав про строковиків в Україні, а як тільки дізнався – їх почали виводити.

Неронен заявила, що жінки, чиї діти побували на війні в Україні, дізналися правду і налаштовані радикально, адже вони не отримували від синів звісток тижнями, розшукували їх за номерами телефонів військових частин, куди ті призивалися. Навіть їздили у військові частини, але так і не отримали відповіді на питання, де їхні діти.

Виданню Неронен підтвердила розповідь про строковиків перепискою у спільному з іншими матерями чаті.

У ньому, зокрема йшлося про те, що їхніх синів "пресували", аби строковики підписали контракти, проте ті не погоджувалися.

На кінець третього тижня, як її називають у Росії, "спецоперації" (війни в Україні – ред.) строковики почали виходити на зв'язок з батьками.

Зараз частина російських строковиків (скільки їх відправили в Україну – невідомо) знаходиться у Бєлгородській області РФ, живуть у наметах. Строковиків обіцяють повернути в їхні частини через 5 днів.

Передісторія:

9 березня на пресконференції у Києві полонені російські військові заявили, що в Україні воюють солдати строкової служби РФ, за яких підписують контракт без їхньої згоди.

Приблизно в цей же час Міністерство оборони країни-агресора визнало, що на території України воюють військовослужбовці строкової служби. Там запевнили, що буцімто "практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії".

У Кремлі заявили, що президент РФ Путін доручив прокуратурі покарати винних у відправленні строковиків на війну в Україну.

Нагадаємо: У російському в місті Бєлгород з військовими РФ проводяться заходи досудового дізнання.