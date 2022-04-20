ДБР "взялося" за виступи Киви у Росії

​ДБР за рішенням суду проведе заочне розслідування щодо "антиукраїнських дій" колишнього нардепа Іллі Киви, який виступає у пропагандистських шоу РФ.

Джерело: ДБР

Деталі: Відбудеться заочне досудове розслідування стосовно Киви.

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Зокрема слідство встановило, що ексдепутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ.

Кива публічно закликав Путіна до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.