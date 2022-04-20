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ДБР "взялось" за выступления Кивы в России

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 12:32
ИЛЬЯ КИВА. ФОТО С FACEBOOK

ДБР по решению суда проведет заочное расследование по "антиукраинским действиям" бывшего нардепа Ильи Кивы, выступающего в пропагандистских шоу РФ.

Источник: ДБР

Детали: Состоится заочное досудебное расследование в отношении Кивы.

В частности, следствие установило, что экс-депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ.

Кива публично призвал Путина к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

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Темы: КиваГБРпропаганда
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