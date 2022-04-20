ДБР "взялось" за выступления Кивы в России
Среда, 20 апреля 2022, 12:32
ДБР по решению суда проведет заочное расследование по "антиукраинским действиям" бывшего нардепа Ильи Кивы, выступающего в пропагандистских шоу РФ.
Источник: ДБР
Детали: Состоится заочное досудебное расследование в отношении Кивы.
В частности, следствие установило, что экс-депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ.
Кива публично призвал Путина к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.
Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.
ВИДЕО ДНЯ