Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ДБР "взялось" за выступления Кивы в России

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 12:32
ДБР взялось за выступления Кивы в России
ИЛЬЯ КИВА. ФОТО С FACEBOOK

ДБР по решению суда проведет заочное расследование по "антиукраинским действиям" бывшего нардепа Ильи Кивы, выступающего в пропагандистских шоу РФ.

Источник: ДБР

Детали: Состоится заочное досудебное расследование в отношении Кивы.

Реклама:

В частности, следствие установило, что экс-депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ.

Кива публично призвал Путина к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: КиваГБРпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Кива
На экс-нардепа Киву, который сбежал в РФ, завели еще одно дело
СБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Второй после Трампа. Что происходит с империей торговых центров Вагифа Алиева
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: