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Союзники по НАТО могут быть привлечены к выходу гражданских из Мариуполя – Нуланд

Катерина ТищенкоСреда, 20 апреля 2022, 19:38
Союзники по НАТО могут быть привлечены к выходу гражданских из Мариуполя – Нуланд
ВИКТОРИЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Союзники США по НАТО могут быть привлечены к операции по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя.

Источник: заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в комментарии CNN

Детали: По словам Нуланд, "была некоторая надежда, что русские могут разрешить" безопасный выход для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.

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По ее пониманию, "к этому могут быть привлечены союзники по НАТО, если это произойдет".

Однако Нуланд отметила, что такая договоренность "ранее несколько раз срывалась", и в конечном итоге именно россияне должны разрешить безопасный выход.

По словам чиновницы, осада Мариуполя говорит "о жестокости этой войны" и военных преступлениях, которые совершает Владимир Путин.

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Что предшествовало: В начале апреля президент Владимир Зеленский заявлял о проведении диалога с Турцией, чтобы Россия разрешила эвакуировать раненых людей из Мариуполя.

Вице-премьер Ирина Верещук объясняла, что Украина надеется при посредничестве Турции вывезти из Мариуполя централизованно женщин и детей вместе с турецкими гражданами. Однако это до сих пор не было реализовано.

Темы: МариупольСШАНАТО
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