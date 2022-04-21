Угрозы нет – Пентагон о запуске Россией баллистической ракеты
В оборонном ведомстве Соединенных Штатов знали об испытаниях баллистической ракеты Россией и не видят в этом угрозы.
Источник: Пентагон, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует CNN
Дословно: "Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) о том, что планирует опробовать эту межконтинентальную баллистическую ракету (МБР)".
Мы не считаем это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников.
Департамент остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины".
Детали: Псаки заявила, что испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома по поводу помощи Украине.
Она пообещала, что США будут продолжать оказывать как военную помощь, так и помощь в области безопасности.
Что предшествовало: Россияне провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".