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Угрозы нет – Пентагон о запуске Россией баллистической ракеты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 07:22
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В оборонном ведомстве Соединенных Штатов знали об испытаниях баллистической ракеты Россией и не видят в этом угрозы.

Источник: Пентагон, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует CNN

Дословно: "Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) о том, что планирует опробовать эту межконтинентальную баллистическую ракету (МБР)".

Мы не считаем это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников.

Департамент остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины".

Детали: Псаки заявила, что испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома по поводу помощи Украине.

Она пообещала, что США будут продолжать оказывать как военную помощь, так и помощь в области безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Россияне провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Темы: СШАРосcияоружие
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