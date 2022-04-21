Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Угрозы нет – Пентагон о запуске Россией баллистической ракеты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 07:22
Угрозы нет – Пентагон о запуске Россией баллистической ракеты
скриншот

В оборонном ведомстве Соединенных Штатов знали об испытаниях баллистической ракеты Россией и не видят в этом угрозы.

Источник: Пентагон, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует CNN

Дословно: "Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) о том, что планирует опробовать эту межконтинентальную баллистическую ракету (МБР)".

Реклама:

Мы не считаем это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников.

Департамент остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины".

Детали: Псаки заявила, что испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома по поводу помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Она пообещала, что США будут продолжать оказывать как военную помощь, так и помощь в области безопасности.

Что предшествовало: Россияне провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Темы: СШАРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
США
США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: