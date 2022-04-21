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Україна вимагає коридор з "Азовсталі" для цивільних та поранених

Роман ПетренкоЧетвер, 21 квітня 2022, 11:32
Україна вимагає коридор з Азовсталі для цивільних та поранених
азовсталь, GETTY IMAGES

Влада України вимагає від окупантів гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб евакуювати цивільних та поранених військових.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"!

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Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!

Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 квітня з Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси.
  • Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив, що на території заводу "Азовсталь" переховуються кілька сотень цивільних осіб.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський закликав іноземні держави терміново вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі".

Теми: МаріупольАзов евакуаціявійна
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