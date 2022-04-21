Україна вимагає коридор з "Азовсталі" для цивільних та поранених

Влада України вимагає від окупантів гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб евакуювати цивільних та поранених військових.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"!

Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!

Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі".

Нагадаємо:

20 квітня з Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси.

Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив, що на території заводу "Азовсталь" переховуються кілька сотень цивільних осіб.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський закликав іноземні держави терміново вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі".