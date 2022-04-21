Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна вимагає коридор з "Азовсталі" для цивільних та поранених

Роман ПетренкоЧетвер, 21 квітня 2022, 11:32
азовсталь, GETTY IMAGES

Влада України вимагає від окупантів гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб евакуювати цивільних та поранених військових.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"!

Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!

Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі".

Нагадаємо:

  • 20 квітня з Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси.
  • Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив, що на території заводу "Азовсталь" переховуються кілька сотень цивільних осіб.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський закликав іноземні держави терміново вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольАзов евакуаціявійна
Головне сьогодні

Війна почалася о 3:40, Зеленський у білій сорочці сказав: "Будемо боротися" – Данілов

Шмигаль: На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів

Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні

Вперше за два десятиліття Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Зведення Генштабу: Окупанти заборонять виїзд з Криму, щоб не зірвався весняний призов

РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти масово ховають убитих маріупольців у Мангуші – радник мера
"Азов" зумів знищити 3 танки і 2 БТР окупантів у Маріуполі
Шойгу набрехав Путіну про "взяття Маріуполя"
Останні новини
10:25
ДБР арештувало понад 200 мільйонів екснардепа з когорти Януковича
10:20
Олексій Данілов: Я не вірю в жоден мирний договір з Росією
10:19
У Запорізькій області впав літак АН-26 – є постраждалі
10:18
Стало відомо, як відбувалось доставка необхідного у Маріуполь
10:17
Декілька Путінських друзів "зникли зі сцени" від початку війни – ЗМІ
09:49
Втрати російської армії в Україні перевалили за 21 тисячу вояк - Генштаб
09:44
Війна: зростає кількість поранених росіянами дітей, вбито щонайменше 208
09:43
Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, половина з них вже працюють
09:40
Війна почалася о 3:40, Зеленський у білій сорочці сказав: "Будемо боротися" – Данілов
09:28
У п'ятницю "зелених" коридорів не буде через небезпеку на маршрутах - міністр
Усі новини...