Україна вимагає коридор з "Азовсталі" для цивільних та поранених
Четвер, 21 квітня 2022, 11:32
Влада України вимагає від окупантів гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб евакуювати цивільних та поранених військових.
Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram
Пряма мова Верещук: "Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"!
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Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!
Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 20 квітня з Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси.
- Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив, що на території заводу "Азовсталь" переховуються кілька сотень цивільних осіб.
- Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський закликав іноземні держави терміново вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі".