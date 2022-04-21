Україна вимагає коридор з "Азовсталі" для цивільних та поранених

Влада України вимагає від окупантів гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб евакуювати цивільних та поранених військових.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"!

Реклама:

Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!

Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ