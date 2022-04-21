Украина требует коридор из "Азовстали" для гражданских и раненых

Власти Украины требуют от оккупантов гуманитарного коридора из мариупольского комбината "Азовсталь", чтобы эвакуировать гражданских и раненых военных.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"!

Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня!

Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали".

Напомним:

20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выехать четыре эвакуационных автобуса.

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сообщил, что на территории завода "Азовсталь" прячутся от обстрелов несколько сотен гражданских лиц.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский призвал иностранные государства срочно вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали".