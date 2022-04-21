Украина требует коридор из "Азовстали" для гражданских и раненых

Власти Украины требуют от оккупантов гуманитарного коридора из мариупольского комбината "Азовсталь", чтобы эвакуировать гражданских и раненых военных.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"!

Реклама:

Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня!

Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ