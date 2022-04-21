Украина требует коридор из "Азовстали" для гражданских и раненых
Четверг, 21 апреля 2022, 11:32
Власти Украины требуют от оккупантов гуманитарного коридора из мариупольского комбината "Азовсталь", чтобы эвакуировать гражданских и раненых военных.
Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь Верещук: "Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"!
Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня!
Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали".
Напомним:
- 20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выехать четыре эвакуационных автобуса.
- Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сообщил, что на территории завода "Азовсталь" прячутся от обстрелов несколько сотен гражданских лиц.
- Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский призвал иностранные государства срочно вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали".
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