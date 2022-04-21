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Украина требует коридор из "Азовстали" для гражданских и раненых

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 11:32
азовсталь, GETTY IMAGES

Власти Украины требуют от оккупантов гуманитарного коридора из мариупольского комбината "Азовсталь", чтобы эвакуировать гражданских и раненых военных.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"!

Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня!

Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали".

Напомним:

  • 20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выехать четыре эвакуационных автобуса.
  • Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сообщил, что на территории завода "Азовсталь" прячутся от обстрелов несколько сотен гражданских лиц.
  • Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский призвал иностранные государства срочно вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали".

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Темы: МариупольАзовэвакуациявойна
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