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Депутата Херсонської міськради з партії мера підозрюють у держзраді

Олена Рощіна, Ірина БалачукЧетвер, 21 квітня 2022, 11:57
Депутата Херсонської міськради з партії мера підозрюють у держзраді
Ілля Карамаліков, фото з Facebook партії Нам тут жити

Депутата Херсонської міської ради від партії "Нам тут жити" підозрюють у державній зраді на користь Росії: під час війни він надавав ворогам дані про українських патріотів в області, розселяв російських військових, підігравав російські пропаганді. 

Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Деталі: За процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної прокуратури депутату Херсонської міської ради від політичної партії "Нам тут жити" повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Йому вже обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, депутат Херсонської міськради діючи всупереч присязі перейшов на бік ворога. 

Дослівно: "Маючи доступ до документів він збирав та передавав так званому куратору – представнику країни-агресора – відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію. 

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Окрім цього, підозрюваний закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу військовослужбовців РФ та сприяв у проведенні ремонту їхньої техніки. 

З метою дискредитації діючої влади він активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів приходу "руського миру" на Херсонщину".

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області. За вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Імені підозрюваного депутата прокуратура не називає. Але, судячи з затертого фото, це Ілля Карамаліков.

 

"Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" чисельно представлена у Херсонській міськраді. Сам Ігор Колихаєв 15 листопада 2020 року був обраний міським головою Херсона.

19 квітня Ігор Колихаєв публічно запитував у центральної влади, як місцевій владі працювати в умовах російської окупації. 

5 квітня Колихаєв повідомляв, що "доброзичливці" повністю "злили" росіянам базу даних на всіх активістів, які перебували у Херсоні. 

Читайте також: Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно

Теми: Херсондержзрадаокупаціявійна
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