Депутата Херсонского горсовета из партии мэра подозревают в госизмене

Илья Карамаликов, фото из Facebook партии Нам здесь жить

Депутата Херсонского городского совета от партии "Нам здесь жить" подозревают в государственной измене в пользу России: во время войны он предоставлял врагам данные об украинских патриотах в области, расселял российских военных, подыгрывал российские пропаганде.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Детали: При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской областной прокуратуры депутат Херсонского городского совета от политической партии "Нам здесь жить" уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ему уже избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

По данным следствия, депутат Херсонского горсовета, действуя вопреки присяге, перешел на сторону врага.

Дословно: "Имея доступ к документам, он собирал и передавал так называемому куратору – представителю страны-агрессора – сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участников боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию.

Кроме того, подозреваемый призвал должностных лиц региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал в проведении ремонта их техники.

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С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийских медиа пропагандистских материалов прихода "русского мира" на Херсонщину".

Детали: Досудебное расследование по уголовному производству осуществляет Управление СБУ в Херсонской области. За совершение уголовного правонарушения подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Имя подозреваемого депутата прокуратура не называет. Но, судя по затертому фото, это Илья Карамаликов.

"Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" многочисленно представлена ​​в Херсонском горсовете. Сам Игорь Колыхаев 15 ноября 2020 года был избран городским главой Херсона.

19 апреля Игорь Колыхаев публично спрашивал у центральных властей, как местным властям работать в условиях российской оккупации.

5 апреля Колыхаев сообщал, что "доброжелатели" полностью "слили" россиянам базу данных на всех находившихся в Херсоне активистов.

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