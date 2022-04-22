Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська армія зайшла на територію ще двох громад на Херсонщині

Олена РощінаП'ятниця, 22 квітня 2022, 17:31

Російські військові 22 квітня зайшли до ще двох територіальних громад у Херсонській області – Великолепетиської та Горностаївської.

Джерело: Великолепетиська громада, селищний голова Горностаївської громади Дмитро Ляхно у Facebook

Деталі: Великолепетиська громада повідомила, що "на територію заїхали російські військові", і попросила мати при собі документи.

Реклама:

"Можлива перевірка військовими домогосподарств. Просимо не панікувати. Покажіть документи, якщо попросять, не бійтеся виходити", – сказано у повідомленні. 

Дмитро Ляхно також повідомив своій громаді, що до селища заїхали представники російських військ та повідомили про створення "комендатури". 

"Головне їхнє завдання, як повідомили, – підтримка правопорядку. Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного. Нагадую: при зупинках їх патрулями прохання не провокувати для збереження власного здоров'я. Майте при собі документи. Тримаймося", – написав Ляхно.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Великолепетиська громада включає такі населені пункти: Велика Лепетиха, Катеринівка, Костянтинівка, Князе-Григорівка, Середнє, Мала Лепетиха, Дмитрівка, Сергіївка

Горностаївська громада: Горностаївка, Зелений Под, Велика Благовіщенка, Василівка, Новоєлизаветівка, Заводівка, Козачі Лагері, Нові Олешки, Маринське, Червоноармійське, Ольгине, Кочубеївка, Славне, Нова Благовіщенка, Софіївка, Червоноблагодатне, Красне, Лопатки, Ясна Поляна.

Нагадаємо: За різними даними, росіяни планують незабаром провести в Херсонській області псевдореферендум – імовірно, вже 27 квітня чи 1 травня. Також вони почали "мобілізацію" українців із півдня на війну проти України. 

Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: