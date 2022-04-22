Російська армія зайшла на територію ще двох громад на Херсонщині

Російські військові 22 квітня зайшли до ще двох територіальних громад у Херсонській області – Великолепетиської та Горностаївської.

Джерело: Великолепетиська громада, селищний голова Горностаївської громади Дмитро Ляхно у Facebook

Деталі: Великолепетиська громада повідомила, що "на територію заїхали російські військові", і попросила мати при собі документи.

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"Можлива перевірка військовими домогосподарств. Просимо не панікувати. Покажіть документи, якщо попросять, не бійтеся виходити", – сказано у повідомленні.

Дмитро Ляхно також повідомив своій громаді, що до селища заїхали представники російських військ та повідомили про створення "комендатури".

"Головне їхнє завдання, як повідомили, – підтримка правопорядку. Зберігаємо спокій та підтримуємо один одного. Нагадую: при зупинках їх патрулями прохання не провокувати для збереження власного здоров'я. Майте при собі документи. Тримаймося", – написав Ляхно.

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Довідка: Великолепетиська громада включає такі населені пункти: Велика Лепетиха, Катеринівка, Костянтинівка, Князе-Григорівка, Середнє, Мала Лепетиха, Дмитрівка, Сергіївка

Горностаївська громада: Горностаївка, Зелений Под, Велика Благовіщенка, Василівка, Новоєлизаветівка, Заводівка, Козачі Лагері, Нові Олешки, Маринське, Червоноармійське, Ольгине, Кочубеївка, Славне, Нова Благовіщенка, Софіївка, Червоноблагодатне, Красне, Лопатки, Ясна Поляна.

Нагадаємо: За різними даними, росіяни планують незабаром провести в Херсонській області псевдореферендум – імовірно, вже 27 квітня чи 1 травня. Також вони почали "мобілізацію" українців із півдня на війну проти України.