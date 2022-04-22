Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская армия зашла на территорию еще двух общин на Херсонщине

Елена РощинаПятница, 22 апреля 2022, 17:31

Российские военные 22 апреля зашли в еще две территориальные общины в Херсонской области – Великолепетихскую и Горностаевскую.

Источник: Великолепетихская община, поселковый глава Горностаевской общины Дмитрий Ляхно в Facebook

Детали: Великолепетихская община сообщила, что "на территорию заехали российские военные", и попросила иметь при себе документы.

Реклама:

"Возможна проверка военными домохозяйств. Просим не паниковать. Покажите документы, если попросят, не бойтесь выходить", – говорится в сообщении.

Дмитрий Ляхно также сообщил своей общине, что в поселок въехали представители российских войск и сообщили о создании "комендатуры".

"Главная их задача, как сообщили, – поддержка правопорядка. Сохраняем спокойствие и поддерживаем друг друга. Напоминаю: при остановках их патрулями просьба не провоцировать для сохранения собственного здоровья. Имейте при себе документы. Держимся", – написал Ляхно.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Великолепетихская община включает такие населенные пункты: Велика Лепетиха (Большая Лепетиха), Катериновка, Константиновка, Князе-Григоровка, Среднее, Малая Лепетиха, Дмитровка, Сергеевка

Горностаевская община: Горностаевка, Зеленый Под, Большая Благовещенка, Васильевка, Новоелизаветовка, Заводовка, Казачьи Лагеря, Новые Олешки, Маринское, Красноармейское, Ольгино, Кочубеевка, Славное, Новая Благовещенка, Софиевка, Краснолагодатное, Красное, Лопатки, Ясная Поляна.

Напомним: По разным данным, россияне планируют вскоре провести в Херсонской области псевдореферендум – вероятно, уже 27 апреля или 1 мая. Также они начали "мобилизацию" украинцев с юга на войну против Украины.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: