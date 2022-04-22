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Российская армия зашла на территорию еще двух общин на Херсонщине

Елена РощинаПятница, 22 апреля 2022, 17:31

Российские военные 22 апреля зашли в еще две территориальные общины в Херсонской области – Великолепетихскую и Горностаевскую.

Источник: Великолепетихская община, поселковый глава Горностаевской общины Дмитрий Ляхно в Facebook

Детали: Великолепетихская община сообщила, что "на территорию заехали российские военные", и попросила иметь при себе документы.

"Возможна проверка военными домохозяйств. Просим не паниковать. Покажите документы, если попросят, не бойтесь выходить", – говорится в сообщении.

Дмитрий Ляхно также сообщил своей общине, что в поселок въехали представители российских войск и сообщили о создании "комендатуры".

"Главная их задача, как сообщили, – поддержка правопорядка. Сохраняем спокойствие и поддерживаем друг друга. Напоминаю: при остановках их патрулями просьба не провоцировать для сохранения собственного здоровья. Имейте при себе документы. Держимся", – написал Ляхно.

Справка: Великолепетихская община включает такие населенные пункты: Велика Лепетиха (Большая Лепетиха), Катериновка, Константиновка, Князе-Григоровка, Среднее, Малая Лепетиха, Дмитровка, Сергеевка

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Горностаевская община: Горностаевка, Зеленый Под, Большая Благовещенка, Васильевка, Новоелизаветовка, Заводовка, Казачьи Лагеря, Новые Олешки, Маринское, Красноармейское, Ольгино, Кочубеевка, Славное, Новая Благовещенка, Софиевка, Краснолагодатное, Красное, Лопатки, Ясная Поляна.

Напомним: По разным данным, россияне планируют вскоре провести в Херсонской области псевдореферендум – вероятно, уже 27 апреля или 1 мая. Также они начали "мобилизацию" украинцев с юга на войну против Украины.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияРосcия
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