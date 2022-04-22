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В Мининтеграции дали советы тем, кого мобилизуют оккупанты

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 18:39
Российские войска в Украине, фото Anadolu Agency via Getty Images

В Мининтеграции советуют мужчинам, которых хотят мобилизовать россияне на временно оккупированных территориях, всячески избегать получения повестки, а в случае незаконного призыва сдаваться в плен ВСУ.

Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали: В министерстве констатировали, что российские оккупанты на временно оккупированных территориях буквально охотятся на мужчин призывного возраста (он "расширен" – от 18 до 65 лет) и насильно доставляют в "военкоматы". Запрещают покидать территорию региона.

Дословно: "Что делать, чтобы не попасть в оккупационный "призывной пункт":

Прежде всего – попробуйте использовать разные форматы саботажа призыва:

  • избегайте личного получения повесток и звонков из оккупационных "военкоматов";
  • измените номер телефона или временно прекратите его использование, если он известен оккупационным властям;
  • смените место жительства и не сообщайте о нем;
  • если на вас вышли, не отказывайтесь прямо от "повинности", а обоснуйте причины, почему не можете служить, например, состояние здоровья, религиозные убеждения и т.д. Причину желательно доказать документами, потому подготовьтесь.

Что делать, если вас призвали:

  • при первом безопасном случае сдавайтесь в плен ВСУ и сообщайте, что вы гражданин Украины. Тогда вы – только жертва военного преступления и впоследствии вернетесь домой живыми;
  • помните: рано или поздно виновные в незаконной мобилизации вас в ВС РФ понесут уголовную ответственность в соответствии со ст. 438 УКУ или в МКС за нарушение ст. 8-2(b) xv Римского устава;
  • не выполняйте незаконные приказы, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, разрушению гражданской инфраструктуры. В противном случае ваши действия квалифицируют как преступление без срока давности даже при условии принудительного призыва".

Больше деталей: В министерстве подчеркнули, что если жители временно оккупированных территорий добровольно присоединятся к ВС РФ и будут участвовать в войне с Украиной, эти действия будут преступлением в соответствии с украинским законодательством, что грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

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Что предшествовало: 21 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной территории Херсонской области россияне объявили мобилизацию мужчин, а также планируют так называемый "референдум" и "перепись населения".

Темы: мобилизацияоккупацияМВОТ
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