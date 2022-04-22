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У Суркіса заявили, що нардеп лікується в Польщі, а годинники залишив помічнику

Олена РощінаП'ятниця, 22 квітня 2022, 18:50

Народний депутат і один із президентів ФК "Динамо" Григорій Суркіс виїхав у встановленому законом порядку на лікування до Польщі, заявила його пресслужба.

Джерело: коментарі пресслужби Суркіса для "Інтерфакс-Україна", Державна митна служба України

Дослівно пресслужба нардепа: "У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки – лікування".

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Деталі: "Українська правда" повідомляла, що 22 квітня Григорія Суркіса затримували на державному кордоні під час спроби залишити Україну й вивезти через "зелений коридор" 13 годинників без внесення їх до декларації.

Пресслужба Суркіса зазначила, що під час перетину кордону в народного депутата були його особисті речі, зокрема годинник, задекларований Суркісом, що відображено у відповідних реєстрах на сайті НАЗК.

Дослівно пресслужба Суркіса: "Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі".

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Деталі: Державна митна служба України тим часом підтвердила інформацію "Української правди" про інцидент із затриманням на кордоні з Польщею та 13 годинників, хоч і не називає імені Суркіса.

За даними митників, 22 квітня при перетині кордону з Польщею "громадянин України скористався "червоним коридором" та у своїй декларації зазначив, що переміщує з України 13 годинників вартістю 35 тисяч євро".

Посадові особи митниці відмовили громадянинові у вивезенні зазначених речей через:

  • невиконання вимог п. 20 ст. 370 Митного кодексу України, а саме: переміщення через митний кордон України годинників у кількості більше двох штук із зазначеною вартістю згідно з митною декларацією 35000 євро, які не можуть бути віднесені до особистих речей громадян; 
  • невиконання п. 3 ст. 371 МКУ, а саме: переміщення громадянином через митний кордон України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує 10 тис. євро без подання відповідних документів, які підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України.

Дослівно ДМС: "Після складання картки відмови у прийнятті митної декларації, громадянин повернувся на територію України і через деякий час заїхав повторно на пункт пропуску, обравши при цьому "зелений коридор", чим засвідчив, що не має речей, які відповідно до закону підлягають обов’язковому декларуванню. 

Після проходження прикордонно-митного контролю, в ході якого було проведено огляд транспортного засобу і речей чоловіка і підтверджено відсутність речей, заборонених для вивозу, він виїхав з України".

Передісторія:

  • 26 лютого брати Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини на двох автівках разом із родинами через пункт "Вилок" у Закарпатській області. Нібито в Угорщині задекларували готівку на 17,6 мільйонів доларів, але Ігор Суркіс це спростовував.
  • За даними джерел "Української правди", Григорій Суркіс повернувся в Україну 13 квітня через ПП "Краковець", а 22 квітня виїхав до Польщі, але не зміг вивезти 13 годинників
  • 21 квітня почесний член УЄФА та колишній президент "Динамо" Григорій Суркіс у Верховній Раді увійшов до групи "Платформа за життя та мир" (раніше він входив до фракції ОПЗЖ, яку було заборонено і розпущено). 

Теми: СуркіскордондеклараціїПольща
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