У Суркиса заявили, что нардеп лечится в Польше, а часы оставил помощнику

Народный депутат и один из президентов ФК "Динамо" Григорий Суркис выехал в установленном законом порядке на лечение в Польшу, заявила его пресс-служба.

Источник: комментарии пресс-службы Суркиса для "Интерфакс-Украина", Государственная таможенная служба Украины

Дословно прессслужба нардепа: "В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады во время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки – лечение".

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Детали: "Украинская правда" сообщала, что 22 апреля Григория Суркиса задерживали на государственной границе при попытке покинуть Украину и вывезти через "зеленый коридор" 13 часов без внесения их в декларацию.

Пресс-служба Суркиса отметила, что во время пересечения границы у народного депутата были его личные вещи, в частности часы, задекларированные Суркисом, что отражено в соответствующих реестрах на сайте НАПК.

Дословно пресс-служба Суркиса: "После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал часы своим помощникам, которые остались в Украине. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу".

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Детали: Государственная таможенная служба Украины тем временем подтвердила информацию "Украинской правды" об инциденте с задержанием на границе с Польшей и 13 единицах часов, хотя и не называет имени Суркиса.

По данным таможенников, 22 апреля при пересечении границы с Польшей "гражданин Украины воспользовался "красным коридором" и в своей декларации отметил, что перемещает из Украины 13 часов стоимостью 35 тысяч евро".

Должностные лица таможни отказали гражданину в вывозе указанных вещей из-за:

невыполнения требований п. 20 ст. 370 Таможенного кодекса Украины, а именно: перемещение через таможенную границу Украины часов в количестве более двух штук с указанной стоимостью согласно таможенной декларации 35000 евро, которые не могут быть отнесены к личным вещам граждан;

неисполнение п. 3 ст. 371 ТКУ, а именно: перемещение гражданином через таможенную границу Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает 10 тыс. евро без предоставления соответствующих документов, подтверждающих соблюдение установленных запретов и/или ограничений согласно законам Украины о вывозе (пересылке) товаров за пределы таможенной территории Украины.

Дословно ГМС: "После составления карточки отказа в принятии таможенной декларации, гражданин вернулся на территорию Украины и через некоторое время заехал повторно на пункт пропуска, выбрав при этом "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что нет вещей, которые в соответствии с законом подлежат декларированию.

После прохождения погранично-таможенного контроля, в ходе которого был проведен осмотр транспортного средства и вещей мужчины и подтверждено отсутствие вещей, запрещенных к вывозу, он уехал из Украины".

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