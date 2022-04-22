Суркіса зупиняли на кордоні: не дали вивезти 13 годинників
Нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який залишив країну на початку війни, зупинили на пункті пропуску "Краковець", коли він намагався знову виїхати з України. Згодом Суркіса випустили з країни, але не дозволили вивезти годинники.
Джерело: джерела "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: За даними співрозмовника УП, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".
Годинники не були зазначені у декларації. Тому митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.
Якийсь час прикордонники не пропускали Суркіса ні туди, ні назад.
За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс затримали і чекали на рішення про те, пропускати його за кордон чи ні.
За даними джерел "Української правди", Григорій Суркіс в’їхав в Україну 13 квітня о 03:51 через ПП "Краковець" на авто № AA0006OH.
Пізніше співрозмовники УП повідомили, що Суркіс уже у Польщі. Годинники залишилися в Україні. Зазначається, що це його особисті годинники – всі вони вказані в електронній декларації, яку він подавав.
Передісторія:
- 15 березня джерела УП у бізнес-колах підтвердили, що Суркіси залишили межі України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. Григорію Суркісу 72 роки.
- Згодом стало відомо, що брати Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Перетинали кордон через пункт "Вилок" у Закарпатській області.
- Співрозмовники УП у ДПСУ сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів.
- Нардеп Григорій Суркіс вивіз на своєму Mercedez-Benz ML-500 своїх онуків Микиту Кулешова (2002 року народження) та Олексія Борисова (1993 р.н.), а також Зою Кострикіну (1961 року народження) і Дану Шевчук (1996 р.н.). 28-річний Борисов та 20-річний Кулешов під час воєнного стану підлягають військовому обліку, відповідно до указу президента про загальну мобілізацію. Таким чином їхній виїзд закордон повинен був бути обмежений.
- Молодший брат Ігор Суркіс (63 роки) виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), В’ячеславом Суркісом та Яною Суркіс.
- Ігор Суркіс заявив, що інформація про вивезення за межі України ним, Григорієм Суркісом або кимось із їхньої родини готівки не відповідає дійсності, і опублікував відповідні документи.