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Суркіса зупиняли на кордоні: не дали вивезти 13 годинників

Михайло Ткач, Ірина БалачукП'ятниця, 22 квітня 2022, 12:25
Суркіса зупиняли на кордоні: не дали вивезти 13 годинників
Фото надане джерелом УП

Нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який залишив країну на початку війни, зупинили на пункті пропуску "Краковець", коли він намагався знову виїхати з України. Згодом Суркіса випустили з країни, але не дозволили вивезти годинники.

Джерело: джерела "Української правди" у правоохоронних органах 

Деталі: За даними співрозмовника УП, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".

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Годинники не були зазначені у декларації. Тому митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.  

Якийсь час прикордонники не пропускали Суркіса ні туди, ні назад. 

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс затримали і чекали на рішення про те, пропускати його за кордон чи ні.

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За даними джерел "Української правди", Григорій Суркіс в’їхав в Україну 13 квітня о 03:51 через ПП "Краковець" на авто № AA0006OH.

Пізніше співрозмовники УП повідомили, що Суркіс уже у Польщі. Годинники залишилися в Україні. Зазначається, що це його особисті годинники – всі вони вказані в електронній декларації, яку він подавав.

Передісторія: 

  • 15 березня джерела УП у бізнес-колах підтвердили, що Суркіси залишили межі України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. Григорію Суркісу 72 роки.
  • Згодом стало відомо, що брати Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Перетинали кордон через пункт "Вилок" у Закарпатській області.
  • Співрозмовники УП у ДПСУ сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів. 
  • Нардеп Григорій Суркіс вивіз на своєму Mercedez-Benz ML-500 своїх онуків Микиту Кулешова (2002 року народження) та Олексія Борисова (1993 р.н.), а також Зою Кострикіну (1961 року народження) і Дану Шевчук (1996 р.н.). 28-річний Борисов та 20-річний Кулешов під час воєнного стану підлягають військовому обліку, відповідно до указу президента про загальну мобілізацію. Таким чином їхній виїзд закордон повинен був бути обмежений. 
  • Молодший брат Ігор Суркіс (63 роки) виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), В’ячеславом Суркісом та Яною Суркіс.  
  • Ігор Суркіс заявив, що інформація про вивезення за межі України ним, Григорієм Суркісом або кимось із їхньої родини готівки не відповідає дійсності, і опублікував відповідні документи.

Теми: Суркіскордонвійна
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