Міноборони РФ нарахувало аж одного загиблого на затонулій "Москві"

Міноборони Росії заявило, що на затонулому ракетному крейсері "Москва" загинув всього один моряк.

Джерело: повідомлення МО РФ, яке цитує РИА Новости.

Деталі: росіяни продовжили дотримуватись своєї версії, що корабель не підбили українські ракети "Нептун", а там сталася просто пожежа.

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Дослівно: "У ході боротьби за живучість корабля загинув один військовослужбовець, ще 27 членів екіпажу зникли безвісти.

Інші 396 членів екіпажу були евакуйовані з крейсера на кораблі Чорноморського флоту, що знаходилися в районі, і доставлені до Севастополя".

Деталі: Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що цим єдиним загиблим виявився старший мічман, старшина котельної команди Іван Вахрушев. Його уже поховали.

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