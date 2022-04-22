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Міноборони РФ нарахувало аж одного загиблого на затонулій "Москві"

П'ятниця, 22 квітня 2022, 22:43

Міноборони Росії заявило, що на затонулому ракетному крейсері "Москва" загинув всього один моряк.

Джерело: повідомлення МО РФ, яке цитує РИА Новости.

Деталі: росіяни продовжили дотримуватись своєї версії, що корабель не підбили українські ракети "Нептун", а там сталася просто пожежа.

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Дослівно: "У ході боротьби за живучість корабля загинув один військовослужбовець, ще 27 членів екіпажу зникли безвісти. 

Інші 396 членів екіпажу були евакуйовані з крейсера на кораблі Чорноморського флоту, що знаходилися в районі, і доставлені до Севастополя".

Деталі: Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що цим єдиним загиблим виявився старший мічман, старшина котельної команди Іван Вахрушев. Його уже поховали.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
  • Експерти проаналізували знімки з супутників, що показують розташування кораблів крізь хмарність в атмосфері, і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
  • Російські медіа опублікували "свіже" відео зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії з "екіпажем ракетного крейсера "Москва", який був підбитий українською ракетою і затонув.
  • Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через супутникові знімки та російське офіційне відео, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені.

Теми: Росія
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