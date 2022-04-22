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Минобороны РФ насчитало аж одного погибшего на затонувшей "Москве"

Пятница, 22 апреля 2022, 22:43

Минобороны России заявило, что на затонувшем ракетном крейсере "Москва" погиб всего один моряк.

Источник: сообщение МО РФ, которое цитируер РИА Новости.

Детали: россияне продолжили придерживаться своей версии, что корабль не подбили украинские ракеты "Нептун", а на нем просто "произошел пожар".

Дословно: "В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь".

Детали: Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что этим единственным погибшим оказался старший мичман, старшина котельной команды Иван Вахрушев. Его уже похоронили.

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей через облачность в атмосфере, и определили точные координаты расположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".
  • "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".
  • Российские медиа опубликовали видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России с "экипажем ракетного крейсера "Москва", который был подбит украинской ракетой и затонул.
  • Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон посчитал по спутниковым снимкам и российскому официальному видео, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.

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