Минобороны РФ насчитало аж одного погибшего на затонувшей "Москве"

Минобороны России заявило, что на затонувшем ракетном крейсере "Москва" погиб всего один моряк.

Источник: сообщение МО РФ, которое цитируер РИА Новости.

Детали: россияне продолжили придерживаться своей версии, что корабль не подбили украинские ракеты "Нептун", а на нем просто "произошел пожар".

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Дословно: "В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь".

Детали: Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что этим единственным погибшим оказался старший мичман, старшина котельной команды Иван Вахрушев. Его уже похоронили.

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