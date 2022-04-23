Эвакуация из Мариуполя в субботу: детали
Эвакуация из Мариуполя начнется в 11 часов в субботу.
Источник: Мариупольский горсовет
Детали: Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити".
Выезд колонны запланирован в 12:00 по Маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.
В эвакуационный автобус будут брать женщин, детей и людей пожилого возраста.
Предварительно согласована возможность присоединения частных автомобилей к колонне.
Вицепремьер Ирина Верещук сообщила, что если все будет по плану, примерно в 12.00 начнется эвакуация.
Что предшествовало: Из-за обстрелов оккупантов 21 апреля из Мариуполя не удалось спасти людей.
Евакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.
Верещук анонсировала, что в субботу может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.