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Эвакуация из Мариуполя в субботу: детали

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 апреля 2022, 07:00
фото: getty images

Эвакуация из Мариуполя начнется в 11 часов в субботу.

Источник: Мариупольский горсовет

Детали: Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити".

Выезд колонны запланирован в 12:00 по Маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

В эвакуационный автобус будут брать женщин, детей и людей пожилого возраста.

Предварительно согласована возможность присоединения частных автомобилей к колонне.

Вицепремьер Ирина Верещук сообщила, что если все будет по плану, примерно в 12.00 начнется эвакуация.

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Что предшествовало: Из-за обстрелов оккупантов 21 апреля из Мариуполя не удалось спасти людей.

Евакуационные автобусы с 79 мариупольцами, сумевшие выехать из блокады 20 апреля, прибыли на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Верещук анонсировала, что в субботу может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.

Темы: Мариупольэвакуация
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