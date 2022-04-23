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Маріуполь: загарбники зачищають завали Драмтеатру, тіла загиблих вивозять у траншею

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 12:06
Маріуполь: загарбники зачищають завали Драмтеатру, тіла загиблих вивозять у траншею

У Маріуполі окупанти зачищають завали розбомбленого російськими військами Драматичного театру, знайдені тіла вивозять в селище Мангуш, де звалюють в траншею.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: За даними Андрющенка, окупанти продовжують "зачистку" в центрі Маріуполя. Наразі йде розбір завалів Драматичного театру, де переховувалися сотні мирних людей, на яких російська авіація скинула потужні бомби.

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Окупанти упаковують знайдені тіла загиблих у пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують у накопичувач у промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

Радник мера зазначає, що до "зачистки" від тіл загиблих маріупольців залучені виключно командировані працівники так званих "МЧС ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

Пряма мова: "Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під Драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Германії, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише в 2018-2019 роках при проведені реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище. Нема слів. Лише Лють!".

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: В той час як російська пропаганда бравурно звітує про "взяття Маріуполя", вулиці якого "очищені від нацистів", українські Сили оборони продовжують мужньо боронити частину заблокованого міста і зокрема цивільних (більшість – жінки та діти), які укриваються від звірства окупантів у підвалах комбінату "Азовсталь". Українська влада і цивілізований світ закликають російського агресора дати можливість мирним жителям залишити фактично знищене загарбниками місто гуманітарними коридорами.

Передісторія: 

Теми: Маріуполь
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