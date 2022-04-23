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Мариуполь: захватчики зачищают завалы Драмтеатра, тела погибших вывозят в траншею

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 12:06

В Мариуполе оккупанты зачищают завалы разбомбленного русскими войсками Драматического театра, найденные тела вывозят в поселок Мангуш, где сваливают в траншею.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По данным Андрющенко, оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. В настоящее время идет разбор завалов Драматического театра, где скрывались сотни мирных людей, на которых российская авиация сбросила мощные бомбы.

Оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем по наполнению вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

Советник мэра отмечает, что к "зачистке" от тел погибших мариупольцев привлечены исключительно командированные работники так называемого "МЧС ДНР" из-за отказа местных жителей принимать участие в подобных работах.

Прямая речь: "Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполя в кладбище. Нет слов. Только гнев".

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Почему это важно: В то время как российская пропаганда бравурно отчитывается о "взятии Мариуполя", улицы которого "очищены от нацистов", украинские Силы обороны продолжают мужественно защищать часть заблокированного города и в частности гражданских (большинство – женщины и дети), укрывающихся от зверства оккупантов в подвалах комбината "Азовсталь". Украинские власти и цивилизованный мир призывают российского агрессора дать возможность мирным жителям оставить фактически уничтоженный захватчиками город гуманитарными коридорами.

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Темы: Мариуполь
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