Мариуполь: захватчики зачищают завалы Драмтеатра, тела погибших вывозят в траншею
В Мариуполе оккупанты зачищают завалы разбомбленного русскими войсками Драматического театра, найденные тела вывозят в поселок Мангуш, где сваливают в траншею.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Детали: По данным Андрющенко, оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. В настоящее время идет разбор завалов Драматического театра, где скрывались сотни мирных людей, на которых российская авиация сбросила мощные бомбы.
Оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем по наполнению вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.
Советник мэра отмечает, что к "зачистке" от тел погибших мариупольцев привлечены исключительно командированные работники так называемого "МЧС ДНР" из-за отказа местных жителей принимать участие в подобных работах.
Прямая речь: "Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполя в кладбище. Нет слов. Только гнев".
Почему это важно: В то время как российская пропаганда бравурно отчитывается о "взятии Мариуполя", улицы которого "очищены от нацистов", украинские Силы обороны продолжают мужественно защищать часть заблокированного города и в частности гражданских (большинство – женщины и дети), укрывающихся от зверства оккупантов в подвалах комбината "Азовсталь". Украинские власти и цивилизованный мир призывают российского агрессора дать возможность мирным жителям оставить фактически уничтоженный захватчиками город гуманитарными коридорами.
Предыстория:
- 19 апреля стало известно, что российские оккупанты в Мариуполе пытаются "легализовать" захоронение тел мирных жителей, собирают данные о погибших и пропавших мариупольцах, также они контролируют в соцсетях группы для поиска родных.
- Российские захватчики обустроили несколько братских могил в селе Мангуш, куда грузовиками свозят тела убитых мариупольцев.