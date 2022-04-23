Россияне снова обстреляли пограничников на Черниговщине

Российские войска вечером 22 апреля обстреляли приграничье Черниговской области из гранатомета.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Накануне россияне обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда.

Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка.

Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области, отмечают в ГПСУ.

Двумя из трех предыдущих обстрелов враг также целил в участок границы вблизи Сеньковки, но в прошлые разы из минометов.

Пограничные наряды при указанных обстрелах, к счастью, не пострадали.

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Что предшествовало: В рамках возобновления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки.

В то же время из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.