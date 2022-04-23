Ракетный обстрел Одессы: спасатели потушили пожар, количество жертв выросло

После того, как Одесса подверглась ракетным обстрелам 23 апреля, многоэтажку охватило пламя, однако спасателям удалось справиться с пожаром. Сейчас идет разбор завалов.

Источник: ГСЧС

Детали: В результате ракетных обстрелов оккупантами в Одессе пострадала многоэтажка, в результате попадания погибли 6 человек (ранее было известно о 5), среди погибших – младенец. После обстрела в доме возник пожар.

Спасателям за несколько часов удалось потушить огонь.

Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 человек. От ГСЧС привлечены 96 спасателей и 18 единиц техники, работы продолжаются.

Дословно: "23 апреля около 14:35 в Киевском районе Одессы в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. В 15:54 пожар локализован на площади 220 м2. Около 17:00 ликвидирован .

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В настоящее время известно о гибели 6 человек, из которых 1 ребенок, пострадало 18 человек".

Предыстория: Российская ракета пробила жилой дом в районе 3-4 этажей и застряла внутри. По предварительной информации, боевая часть ракеты не взорвалась. Из дома были эвакуированы все жильцы, на месте работают взрывотехники.

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, 2 воздушные цели сбила Противовоздушная оборона.