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Харьков: в результате обстрелов днем ​​6 человек ранены, в пригородах погибли трое

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 19:37
российские снаряды попали в супермаркет на севере харькова 23 февраля. фото: getty images

Военная администрация подтверждает ранение 6 гражданских лиц в результате обстрелов российских оккупантов, а также гибель 3 жителей в окрестностях Чугуева и Дергачей.

Источник: telegram-канал Синегубова

Прямая речь Синегубова: "Враг, к сожалению, продолжает обстреливать наши жилые районы и жилые массивы, улицы, складские помещения. Пострадали снова Салтовка, Северная Салтовка, другие районы.

Наши подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и экстренная медицинская помощь работают в усиленном режиме: эвакуируют раненых и устраняют последствия обстрелов и разрушений.

К сожалению, у нас 6 человек раненых, 3 человека погибли – это Дергачевский и Чугуевский районы".

Детали: Глава администрации настойчиво попросил жителей не выходить из домов ночью во время комендантского часа. По его словам, враг готовит провокации в Пасху.

Власти договорились с представителями церквей, что все ночные богослужения будут отменены.

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Более того, Синегубов призвал не выходить на улицы даже днем ​​24 апреля из-за возможных провокаций и обстрелов врага. Он заверил, что военные и полиции будут караулить вблизи храмов и военных объектов, чтобы контролировать ситуацию с безопасностью.

Предыстория:

  • Днем местные власти сообщали, что в результате обстрелов россиян в северо-западных районах Харькова начались пожары на складах, а также получили ранения четыре человека.
  • Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из трех сел к северу от Харькова.
  • На всей территории Харьковской области объявили комендантский час с 20:00 23 апреля до 5:00 24 апреля из-за угрозы провокаций. Церковные богослужения будут транслироваться онлайн.

Темы: ХарьковХарьковская областьВоенное положениеобстрел
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