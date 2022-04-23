На Донбасі відбили 12 атак російських окупантів

Українські військові в зоні проведення операції Об’єднаних сил протягом доби 23 квітня відбили 12 атак російських окупантів.

Джерело: пресштаб ООС

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

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Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Деталі: Українські військові знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну броньовану бойову машину й чотири одиниці автомобільної техніки.

Також системи протиповітряної оборони збили в небі Донбасу російський літак Су-25, одну крилату ракету та три безпілотники "Орлан-10".

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