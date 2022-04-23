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На Донбасі відбили 12 атак російських окупантів

Денис КарловськийСубота, 23 квітня 2022, 23:16
На Донбасі відбили 12 атак російських окупантів
фото ілюстративне: пресцентр оос

Українські військові в зоні проведення операції Об’єднаних сил протягом доби 23 квітня відбили 12 атак російських окупантів.

Джерело: пресштаб ООС

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

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Деталі: Українські військові знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну броньовану бойову машину й чотири одиниці автомобільної техніки.

Також системи протиповітряної оборони збили в небі Донбасу російський літак Су-25, одну крилату ракету та три безпілотники "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Генеральний штаб Збройних сил України увечері 23 квітня попереджав, що російські окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк, Попасну й Рубіжне на Донбасі.
  • Усю ніч проти 23 квітня окупанти обстрілювали українські сили по лінії зіткнення на Донбасі. Росіяни готуються до наступу з півночі на Ізюмському напрямку та з півдня, аби оточити сили ООС.

Теми: ООСДонбасокупаціявійна
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