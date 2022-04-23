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На Донбасі відбили 12 атак російських окупантів

Денис КарловськийСубота, 23 квітня 2022, 23:16
фото ілюстративне: пресцентр оос

Українські військові в зоні проведення операції Об’єднаних сил протягом доби 23 квітня відбили 12 атак російських окупантів.

Джерело: пресштаб ООС

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Деталі: Українські військові знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну броньовану бойову машину й чотири одиниці автомобільної техніки.

Також системи протиповітряної оборони збили в небі Донбасу російський літак Су-25, одну крилату ракету та три безпілотники "Орлан-10".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Генеральний штаб Збройних сил України увечері 23 квітня попереджав, що російські окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк, Попасну й Рубіжне на Донбасі.
  • Усю ніч проти 23 квітня окупанти обстрілювали українські сили по лінії зіткнення на Донбасі. Росіяни готуються до наступу з півночі на Ізюмському напрямку та з півдня, аби оточити сили ООС.

Теми: ООСДонбасокупаціявійна
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