На Донбассе отразили 12 атак российских оккупантов

Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил в течение суток 23 апреля отразили 12 атак российских оккупантов.

Источник: пресс-штаб ООС

Дословно: "В течение текущих суток, 23 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

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Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Детали: Украинские военные уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну бронированную боевую машину и четыре единицы автомобильной техники российских захватчиков.

Также системы противовоздушной обороны сбили в небе Донбасса российский самолет Су-25, одну крылатую ракету и три беспилотника "Орлан-10".

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