На Донбассе отразили 12 атак российских оккупантов
Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил в течение суток 23 апреля отразили 12 атак российских оккупантов.
Источник: пресс-штаб ООС
Дословно: "В течение текущих суток, 23 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
Детали: Украинские военные уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну бронированную боевую машину и четыре единицы автомобильной техники российских захватчиков.
Также системы противовоздушной обороны сбили в небе Донбасса российский самолет Су-25, одну крылатую ракету и три беспилотника "Орлан-10".
Предыстория:
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером 23 апреля предупреждал, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, Попасную и Рубежное на Донбассе.
- Всю ночь на 23 апреля оккупанты обстреливали украинские силы по линии столкновения на Донбассе. Россияне готовятся к наступлению с севера на Изюмском направлении и с юга, чтобы оцепить силы ООС.