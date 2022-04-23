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На Донбассе отразили 12 атак российских оккупантов

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 23:16
фото иллюстративное: пресс-центр оос

Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил в течение суток 23 апреля отразили 12 атак российских оккупантов.

Источник: пресс-штаб ООС

Дословно: "В течение текущих суток, 23 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Детали: Украинские военные уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну бронированную боевую машину и четыре единицы автомобильной техники российских захватчиков.

Также системы противовоздушной обороны сбили в небе Донбасса российский самолет Су-25, одну крылатую ракету и три беспилотника "Орлан-10".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером 23 апреля предупреждал, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, Попасную и Рубежное на Донбассе.
  • Всю ночь на 23 апреля оккупанты обстреливали украинские силы по линии столкновения на Донбассе. Россияне готовятся к наступлению с севера на Изюмском направлении и с юга, чтобы оцепить силы ООС.

Темы: ООСДонбассоккупациявойна
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